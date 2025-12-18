  1. В мире

Алкоголь, карате и закуски – в Вирджинии енот стал подозреваемым в серии проникновений в общественные здания

21:06, 18 декабря 2025
Енот, который напился алкоголя в магазине, мог «навести порядок» в студии карате и DMV.
Фото: АР
В штате Вирджиния енота, который ранее проник в магазин алкогольных напитков и был обнаружен там в бессознательном состоянии, подозревают в новых инцидентах. Об этом сообщили в службе контроля за животными округа Гановер, пишет ВВС.

По словам сотрудницы службы Саманты Мартин, есть основания полагать, что тот же енот мог попасть в расположенную рядом студию карате, а также в местное отделение Департамента транспортных средств США (DMV), где, вероятно, съел оставленные перекусы.

«По предварительной информации, это уже третий случай проникновения, к которому он может быть причастен», — отметила Мартин.

Енота впервые обнаружили в ванной комнате магазина алкогольных напитков в городе Эшленд через два дня после Дня благодарения. Животное находилось в состоянии сильного опьянения после того, как выпило алкоголь с полок магазина. После того как енот пришел в себя, его выпустили обратно в дикую природу.

Саманта Мартин заметила, что, вероятно, это лишь вопрос времени, когда енот снова проникнет в очередное здание.

«Это не первый раз, когда он попадает в одно из зданий. Он был в студии карате. Я думаю, что он проник в Департамент регистрации транспортных средств и однажды съел часть их закусок», — сказала она.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в США енот ворвался в алкогольный магазин, напился и уснул в туалете.

США животные

