Кабмін затвердив програму облаштування укриттів у дитсадках – виділено 1 млрд грн

На облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти у бюджеті-2026 передбачили 1 млрд грн.

Фото: volynnews

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт розпорядження «Про затвердження Державної програми адаптації приміщень діючих закладів дошкільної освіти до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану».

Як повідомили в Міносвіти, програма передбачає адаптацію та облаштування приміщень відповідно до чинних вимог законодавства у сфері цивільного захисту, зокрема шляхом створення найпростіших укриттів або споруд подвійного призначення.

Реалізація програми має підвищити рівень захисту життя і здоров’я вихованців та працівників закладів дошкільної освіти в умовах воєнного стану, забезпечити безперервність і якість освітнього процесу в безпечному середовищі, а також розширити доступ дітей до якісної дошкільної освіти.

У Державному бюджеті на 2026 рік уперше передбачено окрему субвенцію на облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти. На ці потреби уряд виділив 1 млрд грн. Фінансування здійснюватиметься на підставі заявок громад, поданих через цифрову платформу DREAM.

У Міністерстві освіти і науки України зазначили, що спільно з органами державної влади та місцевого самоврядування продовжують роботу над реалізацією програми з метою створення безпечних умов для кожної дитини.

