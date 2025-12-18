  1. В Украине

Кабмин утвердил программу обустройства укрытий в детских садах – выделено 1 млрд грн

21:42, 18 декабря 2025
На обустройство укрытий в учреждениях дошкольного образования в бюджете-2026 предусмотрено 1 млрд грн.
Кабмин утвердил программу обустройства укрытий в детских садах – выделено 1 млрд грн
Фото: volynnews
Кабинет Министров Украины одобрил проект распоряжения «Об утверждении Государственной программы адаптации помещений действующих учреждений дошкольного образования к требованиям гражданской защиты в условиях военного положения».

Как сообщили в Минобразования, программа предусматривает адаптацию и обустройство помещений в соответствии с действующими требованиями законодательства в сфере гражданской защиты, в частности путем создания простейших укрытий или сооружений двойного назначения.

Реализация программы должна повысить уровень защиты жизни и здоровья воспитанников и работников учреждений дошкольного образования в условиях военного положения, обеспечить непрерывность и качество образовательного процесса в безопасной среде, а также расширить доступ детей к качественному дошкольному образованию.

В Государственном бюджете на 2026 год впервые предусмотрена отдельная субвенция на обустройство укрытий в учреждениях дошкольного образования. На эти нужды правительство выделило 1 млрд грн. Финансирование будет осуществляться на основании заявок общин, поданных через цифровую платформу DREAM.

В Министерстве образования и науки Украины отметили, что совместно с органами государственной власти и местного самоуправления продолжают работу над реализацией программы с целью создания безопасных условий для каждого ребенка.

деньги дети Кабинет Министров Украины укрытие

