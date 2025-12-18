У Франції анестезіолога засудили до довічного за отруєння 30 пацієнтів

12 жертв померли, наймолодшій було 4 роки.

Фото: AFP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд у місті Безансон на сході Франції визнав колишнього анестезіолога Фредеріка Пеш’є винним в отруєнні 30 пацієнтів. Йому призначено довічне ув’язнення. Про це повідомляє BBC.

Деталі злочинів

Пеш’є вводив у інфузійні пакети речовини, що спричиняли зупинку серця або кровотечу. Злочини відбувалися в двох клініках Безансона у 2008–2017 роках.

Наймолодша жертва — 4-річна дитина — пережила дві зупинки серця під час операції з видалення мигдаликів у 2016 році. Найстаршій було 89 років.

Перша встановлена жертва — 36-річна жінка під час операції на хребті. Перевірка виявила концентрацію калію в 100 разів вищу за норму.

12 пацієнтів померли.

Судовий процес

Справу відкрили вісім років тому. Судовий розгляд тривав 15 тижнів.

Пеш’є визнавав, що деякі пацієнти могли бути отруєні ним, але заперечував умисел і правопорушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.