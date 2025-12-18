  1. У світі

У Франції анестезіолога засудили до довічного за отруєння 30 пацієнтів

23:00, 18 грудня 2025
12 жертв померли, наймолодшій було 4 роки.
Фото: AFP
Суд у місті Безансон на сході Франції визнав колишнього анестезіолога Фредеріка Пеш’є винним в отруєнні 30 пацієнтів. Йому призначено довічне ув’язнення. Про це повідомляє BBC.

Деталі злочинів

Пеш’є вводив у інфузійні пакети речовини, що спричиняли зупинку серця або кровотечу. Злочини відбувалися в двох клініках Безансона у 2008–2017 роках.

Наймолодша жертва — 4-річна дитина — пережила дві зупинки серця під час операції з видалення мигдаликів у 2016 році. Найстаршій було 89 років.

Перша встановлена жертва — 36-річна жінка під час операції на хребті. Перевірка виявила концентрацію калію в 100 разів вищу за норму.

12 пацієнтів померли.

Судовий процес

Справу відкрили вісім років тому. Судовий розгляд тривав 15 тижнів.

Пеш’є визнавав, що деякі пацієнти могли бути отруєні ним, але заперечував умисел і правопорушення.

вбивство Франція медицина

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада України ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Земельний податок і ліси: Верховний Суд розчистив хащі спору між Карпатським нацпарком і податківцями

Верховний Суд пояснив, чому нацпарки не можуть платити земельний податок за пільговою ставкою.

Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

