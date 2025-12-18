Во Франции анестезиолога приговорили к пожизненному заключению за отравление 30 пациентов

12 жертв скончались, самому младшему было 4 года.

Суд в городе Безансон на востоке Франции признал бывшего анестезиолога Фредерика Пешье виновным в отравлении 30 пациентов. Ему назначено пожизненное заключение. Об этом сообщает BBC.

Детали преступлений

Пешье вводил в инфузионные пакеты вещества, вызывавшие остановку сердца или кровотечение. Преступления совершались в двух клиниках Безансона в 2008–2017 годах.

Самая молодая жертва — 4-летний ребенок — пережила две остановки сердца во время операции по удалению миндалин в 2016 году. Самой старшей было 89 лет.

Первая установленная жертва — 36-летняя женщина во время операции на позвоночнике. Проверка выявила концентрацию калия в 100 раз выше нормы.

12 пациентов умерли.

Судебный процесс

Дело открыли восемь лет назад. Судебное разбирательство длилось 15 недель.

Пешье признавал, что некоторые пациенты могли быть отравлены им, но отрицал умысел и правонарушение.

