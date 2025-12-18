Мирна угода буде або погана, або дуже погана, або її не буде, – Давид Арахамія

Давид Арахамія зазначив, що за нинішнього тиску американців, хоча він і більший на Україну, аніж на РФ, шанс є, тоді як без участі американців шансів угоди не буде, буде тільки військовий шлях вирішення проблеми.

Фото: rada.gov.ua

Голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що можливість укласти гарну мирну угоду з Росією наразі відсутня, мова йде про погану угоду або її відсутність та продовження війни до появи нового вікна переговорів, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми розуміємо, всі люди, які мислять (хоча є багато людей, які досі вважають, що ми маємо наполягати на якихось фантастичних умовах угоди), вона (угода – ред) буде або погана, або дуже погана, або її не буде», – сказав він.

У відповідь на питання щодо ймовірності укладання угоди на цьому етапі перемовин, Арахамія зазначив, що за нинішнього тиску американців, хоча він і більший на Україну, аніж на РФ, шанс є, тоді як без участі американців шансів угоди не буде, буде тільки військовий шлях вирішення проблеми.

«Одне питання, фактично, велике залишилось, точніше, два. Нам потрібно гарантії безпеки, щоб була 100% гарантія, що війна знову не прийде до нас. Це було з часів Стамбула також: гарантії безпеки – номер один, що потребує Україна. А їм потрібен Донбас. І тут у нас червона лінія, що ми не можемо віддати наш Донбас», – сказав глава фракції «Слуга народа».

На його думку, навіть якщо б якісь політики знайшлися, які б пропонували віддати Донбас, то це неможливо імплементувати.

«Не можна навіть закони якісь там пхати, тим більше голосувати. Тобто це неможливий сценарій з точки зору реалізації», – поясни він.

«Тоді єдиним шляхом, яким можна рухатись, якщо це єдине питання не вирішене, – це щось навколо Донбасу робити, якісь гібридні моделі. Але для цього потрібно, щоб росіяни до цього були готові», – зазначив Арахамія, на згадав події кінця минулого століття на Балканах.

