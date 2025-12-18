Мирное соглашение будет либо плохим, либо очень плохим, либо его не будет, — Давид Арахамия

Давид Арахамия отметил, что при нынешнем давлении американцев, хотя оно и больше на Украину, чем на РФ, шанс есть, тогда как без участия американцев шансов на соглашение не будет — будет только военный путь решения проблемы.

Фото: rada.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что возможность заключить хорошее мирное соглашение с Россией на данный момент отсутствует, речь идет о плохом соглашении либо его отсутствии и продолжении войны до появления нового окна переговоров, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы понимаем, все люди, которые мыслят (хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения), оно (соглашение — ред.) будет либо плохим, либо очень плохим, либо его не будет», — сказал он.

Отвечая на вопрос о вероятности заключения соглашения на этом этапе переговоров, Арахамия отметил, что при нынешнем давлении американцев, хотя оно и больше на Украину, чем на РФ, шанс есть, тогда как без участия американцев шансов на соглашение не будет — будет только военный путь решения проблемы.

«Один вопрос, фактически, большой остался, точнее, два. Нам нужны гарантии безопасности, чтобы была 100% гарантия, что война снова не придет к нам. Это было со времен Стамбула также: гарантии безопасности — номер один, что нужно Украине. А им нужен Донбасс. И здесь у нас красная линия, что мы не можем отдать наш Донбасс», — сказал глава фракции «Слуга народа».

По его мнению, даже если бы нашлись какие-то политики, которые бы предлагали отдать Донбасс, это невозможно имплементировать.

«Нельзя даже какие-то законы туда проталкивать, тем более голосовать. То есть это невозможный сценарий с точки зрения реализации», — пояснил он.

«Тогда единственным путем, которым можно двигаться, если этот единственный вопрос не решен, — это что-то вокруг Донбасса делать, какие-то гибридные модели. Но для этого нужно, чтобы россияне к этому были готовы», — отметил Арахамия, вспомнив события конца прошлого века на Балканах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.