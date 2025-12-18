  1. В Україні

Як в Україні виконуються рішення суду немайнового характеру — роз’яснення Мін’юсту

21:56, 18 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міністерство юстиції пояснило, як працює механізм виконання рішень суду немайнового характеру.
Як в Україні виконуються рішення суду немайнового характеру — роз’яснення Мін’юсту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Законодавством передбачений чіткий і поетапний механізм контролю за виконанням судових рішень немайнового характеру — від встановлення строків і накладення штрафів до застосування заходів примусового виконання й кримінальної відповідальності. Це забезпечує реальне, а не формальне відновлення порушених прав громадян.

Міністерство юстиції роз’яснює, як працює механізм виконання рішень суду немайнового характеру.

Що належить до рішень немайнового характеру

Відповідно до статті 63 Закону України «Про виконавче провадження», до рішень немайнового характеру належать судові рішення, якими боржника зобов’язано:

- вчинити конкретні дії (зокрема, здійснити нарахування та виплату коштів, усунути перешкоди у користуванні майном, знести самочинне будівництво, вселити або виселити з приміщення);

- утриматися від вчинення певних дій.

Виконавчі документи за такими рішеннями видаються виключно судами, а їх виконання здійснюється за місцем вчинення відповідних дій.

Як розпочинається виконавче провадження

Для примусового виконання рішення стягувач має:

  1. звернутися до суду, який ухвалив рішення, із заявою про видачу виконавчого листа;
  2. подати виконавчий документ до органу Державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Не пізніше наступного робочого дня після надходження виконавчого документа виконавець виносить постанову про відкриття виконавчого провадження та встановлює строк для добровільного виконання рішення — десять робочих днів (або три дні у разі негайного виконання).

Добровільне та примусове виконання

У разі добровільного виконання рішення у встановлений строк виконавче провадження підлягає завершенню.

Якщо ж боржник без поважних причин не виконав рішення, виконавець:

- перевіряє факт невиконання;

- накладає штраф;

- встановлює новий строк для виконання.

Розмір штрафів становить:

- для фізичних осіб — 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн);

- для посадових осіб — 200 (3400 грн);

- для юридичних осіб — 300 (5100 грн).

Повторне невиконання та відповідальність

У разі повторного ухилення від виконання рішення розмір штрафу подвоюється, а виконавець додатково звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про кримінальне правопорушення за статтею 382 Кримінального кодексу України.

Подальші дії залежать від характеру судового рішення:

- якщо рішення можна виконати без участі боржника — залучаються експерти, спеціалісти або суб’єкти господарювання;

- якщо виконання без участі боржника неможливе — виконавчий документ повертається до суду, а провадження підлягає завершенню.

Особливості виконання рішень про утримання від дій

Якщо рішення суду зобов’язує боржника утриматися від вчинення певних дій, виконавець доводить резолютивну частину рішення до відома боржника та складає відповідний акт. Додаткові строки чи штрафи в такому випадку законом не передбачені. Після цього виконавець виносить постанову про закінчення виконавчого провадження у зв’язку з фактичним виконанням рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада України ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Верховна Рада готується скасувати житловий кодекс та Закон про приватизацію житла: що готують на зміну

Законопроект передбачає створення відкритої житлової бази даних та припинення приватизації житла.

Земельний податок і ліси: Верховний Суд розчистив хащі спору між Карпатським нацпарком і податківцями

Верховний Суд пояснив, чому нацпарки не можуть платити земельний податок за пільговою ставкою.

Солдат не повернувся з відпустки після боїв під Бахмутом через «синдром страху воювання» – що вирішив суд

Військовослужбовець ДШВ провів майже 2 роки вдома, захисник пояснив дії обвинуваченого психологічними проблемами після боїв під Бахмутом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]