Як в Україні виконуються рішення суду немайнового характеру — роз’яснення Мін’юсту

Міністерство юстиції пояснило, як працює механізм виконання рішень суду немайнового характеру.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Законодавством передбачений чіткий і поетапний механізм контролю за виконанням судових рішень немайнового характеру — від встановлення строків і накладення штрафів до застосування заходів примусового виконання й кримінальної відповідальності. Це забезпечує реальне, а не формальне відновлення порушених прав громадян.

Міністерство юстиції роз’яснює, як працює механізм виконання рішень суду немайнового характеру.

Що належить до рішень немайнового характеру

Відповідно до статті 63 Закону України «Про виконавче провадження», до рішень немайнового характеру належать судові рішення, якими боржника зобов’язано:

- вчинити конкретні дії (зокрема, здійснити нарахування та виплату коштів, усунути перешкоди у користуванні майном, знести самочинне будівництво, вселити або виселити з приміщення);

- утриматися від вчинення певних дій.

Виконавчі документи за такими рішеннями видаються виключно судами, а їх виконання здійснюється за місцем вчинення відповідних дій.

Як розпочинається виконавче провадження

Для примусового виконання рішення стягувач має:

звернутися до суду, який ухвалив рішення, із заявою про видачу виконавчого листа; подати виконавчий документ до органу Державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Не пізніше наступного робочого дня після надходження виконавчого документа виконавець виносить постанову про відкриття виконавчого провадження та встановлює строк для добровільного виконання рішення — десять робочих днів (або три дні у разі негайного виконання).

Добровільне та примусове виконання

У разі добровільного виконання рішення у встановлений строк виконавче провадження підлягає завершенню.

Якщо ж боржник без поважних причин не виконав рішення, виконавець:

- перевіряє факт невиконання;

- накладає штраф;

- встановлює новий строк для виконання.

Розмір штрафів становить:

- для фізичних осіб — 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн);

- для посадових осіб — 200 (3400 грн);

- для юридичних осіб — 300 (5100 грн).

Повторне невиконання та відповідальність

У разі повторного ухилення від виконання рішення розмір штрафу подвоюється, а виконавець додатково звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про кримінальне правопорушення за статтею 382 Кримінального кодексу України.

Подальші дії залежать від характеру судового рішення:

- якщо рішення можна виконати без участі боржника — залучаються експерти, спеціалісти або суб’єкти господарювання;

- якщо виконання без участі боржника неможливе — виконавчий документ повертається до суду, а провадження підлягає завершенню.

Особливості виконання рішень про утримання від дій

Якщо рішення суду зобов’язує боржника утриматися від вчинення певних дій, виконавець доводить резолютивну частину рішення до відома боржника та складає відповідний акт. Додаткові строки чи штрафи в такому випадку законом не передбачені. Після цього виконавець виносить постанову про закінчення виконавчого провадження у зв’язку з фактичним виконанням рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.