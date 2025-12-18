Как в Украине исполняются судебные решения неимущественного характера — разъяснение Минюста

Министерство юстиции объяснило, как работает механизм исполнения судебных решений неимущественного характера.

Законодательством предусмотрен четкий и поэтапный механизм контроля за исполнением судебных решений неимущественного характера — от установления сроков и наложения штрафов до применения мер принудительного исполнения и уголовной ответственности. Это обеспечивает реальное, а не формальное восстановление нарушенных прав граждан.

Министерство юстиции разъясняет, как работает механизм исполнения судебных решений неимущественного характера.

Что относится к решениям неимущественного характера

В соответствии со статьей 63 Закона Украины «Об исполнительном производстве», к решениям неимущественного характера относятся судебные решения, которыми должник обязан:

совершить конкретные действия (в частности, осуществить начисление и выплату денежных средств, устранить препятствия в пользовании имуществом, снести самовольное строительство, вселить или выселить из помещения);

воздержаться от совершения определенных действий.

Исполнительные документы по таким решениям выдаются исключительно судами, а их исполнение осуществляется по месту совершения соответствующих действий.

Как начинается исполнительное производство

Для принудительного исполнения решения взыскатель должен:

обратиться в суд, принявший решение, с заявлением о выдаче исполнительного листа;

подать исполнительный документ в орган Государственной исполнительной службы или частному исполнителю.

Не позднее следующего рабочего дня после поступления исполнительного документа исполнитель выносит постановление об открытии исполнительного производства и устанавливает срок для добровольного исполнения решения — десять рабочих дней (или три дня в случае немедленного исполнения).

Добровольное и принудительное исполнение

В случае добровольного исполнения решения в установленный срок исполнительное производство подлежит завершению.

Если же должник без уважительных причин не исполнил решение, исполнитель:

проверяет факт неисполнения;

налагает штраф;

устанавливает новый срок для исполнения.

Размер штрафов составляет:

для физических лиц — 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 грн);

для должностных лиц — 200 (3400 грн);

для юридических лиц — 300 (5100 грн).

Повторное неисполнение и ответственность

В случае повторного уклонения от исполнения решения размер штрафа удваивается, а исполнитель дополнительно обращается в органы досудебного расследования с сообщением о уголовном правонарушении по статье 382 Уголовного кодекса Украины.

Дальнейшие действия зависят от характера судебного решения:

если решение можно исполнить без участия должника — привлекаются эксперты, специалисты или субъекты хозяйствования;

если исполнение без участия должника невозможно — исполнительный документ возвращается в суд, а производство подлежит завершению.

Особенности исполнения решений об удержании от действий

Если решение суда обязывает должника воздержаться от совершения определенных действий, исполнитель доводит резолютивную часть решения до сведения должника и составляет соответствующий акт. Дополнительные сроки или штрафы в таком случае законом не предусмотрены. После этого исполнитель выносит постановление об окончании исполнительного производства в связи с фактическим исполнением решения.

