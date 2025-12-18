  1. В Україні

Єдина ветеранська лінія переходить на короткий номер 1528

21:24, 18 грудня 2025
Консультації для ветеранів і їхніх родин надаватимуть щодня з 08:00 до 20:00.
Фото: nova.net.ua
Єдина ветеранська лінія змінює номер для зв’язку — відтепер звернутися по допомогу можна за коротким номером 1528. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів України.

У міністерстві зазначили, що за новим номером щодня з 08:00 до 20:00 надаватимуть безкоштовні консультації та інформаційну підтримку з питань оформлення статусів і посвідчень, отримання пільг, соціальної та психосоціальної допомоги, освіти, працевлаштування, житла, а також правових і фінансових питань.

Перехід на короткий номер та розширення команди операторів мають зробити допомогу швидшою та доступнішою для ветеранів і членів їхніх родин.

Крім того, продовжує роботу гаряча лінія Українського ветеранського фонду за номером 0 800 33 20 29, де надають психологічну підтримку в кризових ситуаціях і юридичні консультації з різних питань.

Також з будь-яких питань можна звернутися до фахівця із супроводу. Контакти доступні в розділі «Ветеран PRO» у застосунку «Дія» або через структурні підрозділи з питань ветеранської політики.

військові ветерани

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

