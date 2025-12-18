Единая ветеранская линия переходит на короткий номер 1528

Консультации для ветеранов и их семей будут предоставляться ежедневно с 08:00 до 20:00.

Фото: nova.net.ua

Единая ветеранская линия меняет номер для связи — отныне обратиться за помощью можно по короткому номеру 1528. Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов Украины.

В министерстве отметили, что по новому номеру ежедневно с 08:00 до 20:00 будут предоставлять бесплатные консультации и информационную поддержку по вопросам оформления статусов и удостоверений, получения льгот, социальной и психосоциальной помощи, образования, трудоустройства, жилья, а также правовых и финансовых вопросов.

Переход на короткий номер и расширение команды операторов должны сделать помощь более быстрой и доступной для ветеранов и членов их семей.

Кроме того, продолжает работу горячая линия Украинского ветеранского фонда по номеру 0 800 33 20 29, где оказывают психологическую поддержку в кризисных ситуациях и юридические консультации по различным вопросам.

Также по любым вопросам можно обратиться к специалисту по сопровождению. Контакты доступны в разделе «Ветеран PRO» в приложении «Дія» или через структурные подразделения по вопросам ветеранской политики.

