  1. В Украине

Единая ветеранская линия переходит на короткий номер 1528

21:24, 18 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Консультации для ветеранов и их семей будут предоставляться ежедневно с 08:00 до 20:00.
Единая ветеранская линия переходит на короткий номер 1528
Фото: nova.net.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Единая ветеранская линия меняет номер для связи — отныне обратиться за помощью можно по короткому номеру 1528. Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов Украины.

В министерстве отметили, что по новому номеру ежедневно с 08:00 до 20:00 будут предоставлять бесплатные консультации и информационную поддержку по вопросам оформления статусов и удостоверений, получения льгот, социальной и психосоциальной помощи, образования, трудоустройства, жилья, а также правовых и финансовых вопросов.

Переход на короткий номер и расширение команды операторов должны сделать помощь более быстрой и доступной для ветеранов и членов их семей.

Кроме того, продолжает работу горячая линия Украинского ветеранского фонда по номеру 0 800 33 20 29, где оказывают психологическую поддержку в кризисных ситуациях и юридические консультации по различным вопросам.

Также по любым вопросам можно обратиться к специалисту по сопровождению. Контакты доступны в разделе «Ветеран PRO» в приложении «Дія» или через структурные подразделения по вопросам ветеранской политики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные ветераны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Прозрачное оценивание и ответственность за нарушения академической добросовестности: что изменится в образовании после принятия закона

Верховная Рада Украины приняла Закон об академической добросовестности, над которым инициаторы и эксперты работали почти два года.

Верховная Рада готовится отменить Жилищный кодекс и Закон о приватизации жилья: что готовят взамен

Законопроект предусматривает создание открытой жилищной базы данных и прекращение приватизации жилья.

Земельный налог и леса: Верховный Суд расчистил дебри спора между Карпатским нацпарком и налоговиками

Верховный Суд объяснил, почему нацпарки не могут платить земельный налог по льготной ставке.

Солдат не вернулся из отпуска после боев под Бахмутом из-за «синдрома страха войны» – что решил суд

Военнослужащий ДШВ провел почти 2 года дома, защитник объяснил действия обвиняемого психологическими проблемами после боев под Бахмутом.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]