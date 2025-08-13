Практика судов
Почему незадекларированный труд лишает беременных и матерей соцзащиты – объяснение ГНС

08:30, 13 августа 2025
Официальное трудоустройство обеспечивает социальную защиту для беременных и работников с детьми, напоминает ГНС.
Фото: dsp.gov.ua
Государственная налоговая служба Украины подчеркнула важность официального трудоустройства для обеспечения социальных гарантий беременным женщинам, матерям и работникам с детьми. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Задекларированная работа, которая предусматривает уплату налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, является залогом стабильного дохода и доступа к государственной социальной защите. Оформленный трудовой договор гарантирует работникам:

  • оплачиваемые отпуска;
  • больничные;
  • помощь по беременности и родам;
  • льготный режим труда для лиц с детьми.

Основные социальные гарантии для официально трудоустроенных беременных и работников с детьми:

  • Защита при приеме на работу: отказ в трудоустройстве возможен только по обоснованным причинам, которые предоставляются в письменной форме.
  • Безопасные условия труда: запрещаются подземные, ночные и сверхурочные работы без согласия работника.
  • Гибкий график: работники имеют право на неполный рабочий день по собственному желанию.
  • Запрет увольнения по инициативе работодателя: даже в случае ликвидации предприятия работника обязаны трудоустроить.
  • Социальная поддержка: доступ к путевкам и материальной помощи.
  • Перерывы для кормления ребенка: предоставляются каждые три часа для матерей детей в возрасте до 1,5 лет.

Эти гарантии распространяются на:

  • беременных женщин;
  • женщин с детьми до 3 лет (или до 6 лет, если ребенок нуждается в особом уходе);
  • одиноких матерей с детьми до 14 лет или с инвалидностью;
  • лиц, воспитывающих детей без матери, в частности опекунов, приемных родителей и родителей-воспитателей.

ГНС призывает граждан оформлять трудовые отношения официально, ведь незадекларированный труд приводит к потере социальных прав и будущих выплат.

налоговая Гоструда

