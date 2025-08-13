Почему незадекларированный труд лишает беременных и матерей соцзащиты – объяснение ГНС

Официальное трудоустройство обеспечивает социальную защиту для беременных и работников с детьми, напоминает ГНС.

Фото: dsp.gov.ua

Государственная налоговая служба Украины подчеркнула важность официального трудоустройства для обеспечения социальных гарантий беременным женщинам, матерям и работникам с детьми. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Задекларированная работа, которая предусматривает уплату налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, является залогом стабильного дохода и доступа к государственной социальной защите. Оформленный трудовой договор гарантирует работникам:

оплачиваемые отпуска;

больничные;

помощь по беременности и родам;

льготный режим труда для лиц с детьми.

Основные социальные гарантии для официально трудоустроенных беременных и работников с детьми:

Защита при приеме на работу: отказ в трудоустройстве возможен только по обоснованным причинам, которые предоставляются в письменной форме.

Безопасные условия труда: запрещаются подземные, ночные и сверхурочные работы без согласия работника.

Гибкий график: работники имеют право на неполный рабочий день по собственному желанию.

Запрет увольнения по инициативе работодателя: даже в случае ликвидации предприятия работника обязаны трудоустроить.

Социальная поддержка: доступ к путевкам и материальной помощи.

Перерывы для кормления ребенка: предоставляются каждые три часа для матерей детей в возрасте до 1,5 лет.

Эти гарантии распространяются на:

беременных женщин;

женщин с детьми до 3 лет (или до 6 лет, если ребенок нуждается в особом уходе);

одиноких матерей с детьми до 14 лет или с инвалидностью;

лиц, воспитывающих детей без матери, в частности опекунов, приемных родителей и родителей-воспитателей.

ГНС призывает граждан оформлять трудовые отношения официально, ведь незадекларированный труд приводит к потере социальных прав и будущих выплат.

