Чому незадекларована праця позбавляє вагітних і матерів соцзахисту – пояснення ДПС

08:30, 13 серпня 2025
Офіційне працевлаштування забезпечує соціальний захист для вагітних і працівників із дітьми, нагадує ДПС.
Фото: dsp.gov.ua
Державна податкова служба України наголосила на важливості офіційного працевлаштування для забезпечення соціальних гарантій вагітним жінкам, матерям і працівникам із дітьми. Про це повідомила пресслужба ДПС.

Задекларована праця, яка передбачає сплату податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, є запорукою стабільного доходу та доступу до державного соціального захисту. Оформлений трудовий договір гарантує працівникам:

  • оплачувані відпустки;
  • лікарняні;
  • допомогу по вагітності та пологах;
  • пільговий режим праці для осіб із дітьми.

Основні соціальні гарантії для офіційно працевлаштованих вагітних і працівників із дітьми:

  • Захист при прийомі на роботу: відмова в працевлаштуванні можлива лише з обґрунтованих причин, які надаються в письмовій формі.
  • Безпечні умови праці: забороняються підземні, нічні та понаднормові роботи без згоди працівника.
  • Гнучкий графік: працівники мають право на неповний робочий день за власним бажанням.
  • Заборона звільнення з ініціативи роботодавця: навіть у разі ліквідації підприємства працівника зобов’язані працевлаштувати.
  • Соціальна підтримка: доступ до путівок і матеріальної допомоги.
  • Перерви для годування дитини: надаються кожні три години для матерів дітей віком до 1,5 року.

Ці гарантії поширюються на:

  • вагітних жінок;
  • жінок із дітьми до 3 років (або до 6 років, якщо дитина потребує особливого догляду);
  • одиноких матерів із дітьми до 14 років або з інвалідністю;
  • осіб, які виховують дітей без матері, зокрема опікунів, прийомних батьків і батьків-вихователів.

ДПС закликає громадян оформлювати трудові відносини офіційно, адже незадекларована праця призводить до втрати соціальних прав і майбутніх виплат.

