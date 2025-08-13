Украина должна превратиться в стального дикобраза ради победы в войне, – глава СБУ Малюк

Василий Малюк заявил, что Украина укрепляет ПВО, беспилотники и роботизированные комплексы.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что война, которую ведет Украина, является борьбой добра против зла. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Мы-Украина».

«Наша война – это война добра и зла. Добро всегда побеждает, мы с вами это понимаем. И мы являемся добром в этой ситуации, поэтому мы работаем монотонно, делаем свою работу», – подчеркнул Малюк. Он подчеркнул, что Украина не претендует на чужое, но и не позволит отобрать свое: «Но хочу напомнить: чужого нам не нужно, но и свое мы не отдадим».

По словам главы СБУ, современные вызовы заставляют Украину превращаться в «стального дикобраза». Это предполагает наращивание численности личного состава, усиление подготовки военных, а также увеличение количества средств противовоздушной обороны, беспилотных авиационных систем и наземных роботизированных комплексов.

