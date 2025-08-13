Практика судів
Україна має перетворитися на сталевого дикобраза заради перемоги у війні, – голова СБУ Малюк

10:54, 13 серпня 2025
Василь Малюк заявив, що Україна зміцнює ППО, безпілотники та роботизовані комплекси.
Фото: wikipedia
Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що війна, яку веде Україна, є боротьбою добра проти зла. Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна».

«Наша війна – це війна добра і зла. Добро завжди перемагає, ми ж з вами це розуміємо. І ми є добро в цій ситуації, тому ми працюємо монотонно, робимо свою роботу», – наголосив Малюк. Він підкреслив, що Україна не претендує на чуже, але й не дозволить відібрати своє: «Але хочу нагадати: чужого нам не потрібно, але і своє ми не віддамо».

За словами очільника СБУ, сучасні виклики змушують Україну перетворюватися на «сталевого дикобраза». Це передбачає нарощування чисельності особового складу, посилення підготовки військових, а також збільшення кількості засобів протиповітряної оборони, безпілотних авіаційних систем і наземних роботизованих комплексів.

