Україна має перетворитися на сталевого дикобраза заради перемоги у війні, – голова СБУ Малюк

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що війна, яку веде Україна, є боротьбою добра проти зла. Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу «Ми-Україна».

«Наша війна – це війна добра і зла. Добро завжди перемагає, ми ж з вами це розуміємо. І ми є добро в цій ситуації, тому ми працюємо монотонно, робимо свою роботу», – наголосив Малюк. Він підкреслив, що Україна не претендує на чуже, але й не дозволить відібрати своє: «Але хочу нагадати: чужого нам не потрібно, але і своє ми не віддамо».

За словами очільника СБУ, сучасні виклики змушують Україну перетворюватися на «сталевого дикобраза». Це передбачає нарощування чисельності особового складу, посилення підготовки військових, а також збільшення кількості засобів протиповітряної оборони, безпілотних авіаційних систем і наземних роботизованих комплексів.

«Сьогодні такий час, що реальна наша країна має перетворитися в сталевого дикобраза. Це пов'язано із збільшенням кількості особового складу, з їх підготовкою, збільшенням кількості ПВО, повітряних безпілотних систем, наземних роботизованих комплексів. Але хочу нагадати, чужого нам не потрібно, але і своє ми не віддамо», – сказав Малюк.

