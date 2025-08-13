Владимир Зеленский совместно с Мерцом может сделать заявление после онлайн-переговоров лидеров ЕС с Трампом

По данным Офиса Президента, Зеленский работает в Берлине и после 16:00 возможны заявления по итогам виртуальных переговоров с Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 августа будет с визитом в Берлине. Это подтвердил пресс-секретарь Главы государства Сергей Никифоров украинским медиа.

По его словам, состоится двусторонняя встреча Владимира Зеленского с федеральным канцлером Фридрихом Мерцом, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом.

Ожидается, что в видеоконференции с Трампом, помимо Зеленского, примут участие лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Европейского Союза.

Она состоится в 15:00 по киевскому времени, сообщил представитель правительства Германии.

По итогам встречи примерно в 16:00 по Берлину возможны заявления Зеленского и Мерца для СМИ. Также сегодня состоится онлайн-заседание «Коалиции решительных».

Ранее сообщалось, что на 13 августа запланирована часовая дискуссия между лидерами ЕС, Зеленским, Трампом и Венсом.

