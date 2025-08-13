Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

Владимир Зеленский совместно с Мерцом может сделать заявление после онлайн-переговоров лидеров ЕС с Трампом

10:14, 13 августа 2025
По данным Офиса Президента, Зеленский работает в Берлине и после 16:00 возможны заявления по итогам виртуальных переговоров с Трампом.
Владимир Зеленский совместно с Мерцом может сделать заявление после онлайн-переговоров лидеров ЕС с Трампом
Фото: AP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский 13 августа будет с визитом в Берлине. Это подтвердил пресс-секретарь Главы государства Сергей Никифоров украинским медиа.

По его словам, состоится двусторонняя встреча Владимира Зеленского с федеральным канцлером Фридрихом Мерцом, затем они вместе примут участие в видеоконференции с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом.

Ожидается, что в видеоконференции с Трампом, помимо Зеленского, примут участие лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Европейского Союза.

Она состоится в 15:00 по киевскому времени, сообщил представитель правительства Германии.

По итогам встречи примерно в 16:00 по Берлину возможны заявления Зеленского и Мерца для СМИ. Также сегодня состоится онлайн-заседание «Коалиции решительных».

Ранее сообщалось, что на 13 августа запланирована часовая дискуссия между лидерами ЕС, Зеленским, Трампом и Венсом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Глубоко беспокоит информация о стремительном снижении престижа профессии судьи в Украине — Дмитрий Лубинец

Особое беспокойство Омбудсмена вызывают случаи, когда кандидаты в судьи на завершающих этапах конкурса в суды отказываются от участия, отдавая предпочтение должностям государственной службы или частной юридической практике.

Законопроекты, касающиеся международных договоров, не будут отзываться автоматически после отставки Кабмина или прекращения полномочий Президента — Александр Мережко внес законопроект

Рассмотренные в профильном парламентском комитете законопроекты о международных договорах предлагается не признавать отозванными вследствие прекращения полномочий Президента или Кабмина — глава комитета Александр Мережко зарегистрировал законопроект.

«Отечественный ОПК — Great Again» — Минобороны будет вести перечень предприятий Defence City, которые получат 10-летние налоговые и другие льготы

Даниил Гетманцев сообщил, что его комитет рекомендовал принять законы о 10-летних налоговых льготах для предприятий группы Defence City, перечень которых определит Минобороны.

Штрафы для участников судебных процессов будут рассчитываться в штрафных ставках, а не в прожиточных минимумах — комитет рекомендовал принять законопроект

Комитет рекомендовал ввести в ГПК, ХПК и КАСУ штрафные ставки — в процессуальных кодексах отменят привязку к прожиточному минимуму.

Президент Зеленский поручил правительству проработать возможность повторной вступительной кампании в вузы зимой

«Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось поступить», — отметил Президент.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду