Володимир Зеленський спільно з Мерцом може зробити заяву після онлайн-перемовин лідерів ЄС з Трампом

За даними Офісу Президента, Зеленський працює у Берліні і після 16:00 можливі заяви за підсумками віртуальних перемовин з Трампом.

Президент України Володимир Зеленський 13 серпня перебуватиме з візитом в Берліні. Це підтвердив речник Глави держави Сергій Никифоров українським медіа.

За його словами, пройде двостороння зустріч Володимира Зеленського із федеральним канцлером Фрідріхом Мерцом, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом США Дональдом Трампом.

Очікується, що участь у відеоконференції з Трампом, окрім Зеленського, візьмуть лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та Європейського Союзу.

Вона відбудеться о 15:00 за Києвом, повідомив речник уряду Німеччини.

За підсумками зустрічі приблизно о 16:00 за Берліном можливі заяви Зеленського та Мерца для ЗМІ. Також сьогодні буде онлайн засідання «Коаліції рішучих».

Раніше повідомлялося, що на 13 серпня запланована годинна дискусія між лідерами ЄС, Зеленським, Трампом та Венсом.

