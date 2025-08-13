Практика судов
Авиакатастрофа в Тегеране: канадский суд обязал МАУ выплатить компенсацию жертвам

09:24, 13 августа 2025
Апелляционный суд канадской провинции Онтарио отклонил иск авиакомпании МАУ и постановил ей полностью выплатить компенсации всем жертвам авиакатастрофы
Авиакатастрофа в Тегеране: канадский суд обязал МАУ выплатить компенсацию жертвам
Апелляционный суд канадской провинции Онтарио отказал в удовлетворении иска МАУ и постановил, что авиакомпания должна в полном объеме компенсировать убытки семьям всех жертв авиакатастрофы рейса PS752, произошедшей в 2020 году.

«Отклоняю апелляционную жалобу, взыскивая судебные издержки с апеллянта в пользу ответчиков», — говорится в постановлении суда.

Международные нормы обязывают авиаперевозчиков выплачивать пассажирам до 180 тысяч долларов компенсации в случае доказательства их вины, а при выявлении небрежности эта сумма может быть увеличена.

В прошлом году суд Онтарио пришел к выводу, что МАУ проявила небрежность, не проведя должной оценки рисков перед вылетом из Тегерана. Этим решением компанию лишили возможности ограничивать размер выплат семьям погибших в катастрофе рейса PS752.

Апелляционная инстанция провинции отклонила попытку пересмотра этого вердикта.

8 января 2020 года пассажирский самолет МАУ, выполнявший рейс PS752 из Тегерана в Киев, был сбит в воздушном пространстве Ирана. На борту находились 176 человек, граждане шести государств — Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании, и никто из них не выжил. Экипаж состоял из девяти украинцев.

Трагедия произошла во время ракетных ударов иранских вооруженных сил по американским военным объектам в Ираке в ответ на ликвидацию генерала Касема Сулеймани. Сначала власти Ирана заявляли о вероятной технической неисправности самолета, однако дальнейшие доказательства заставили официальный Тегеран признать: подразделение ПВО ошибочно приняло Boeing 737-800 за ракету США и открыло огонь.

Позже командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде публично заявил, что берет на себя полную ответственность за инцидент.

Иран

