Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Авіатроща у Тегерані: канадський суд зобовʼязав МАУ виплатити компенсацію жертвам

09:24, 13 серпня 2025
Апеляційний суд канадської провінції Онтаріо відхилив позов авіакомпанії МАУ й постановив їй сповна виплатити компенсації усім жертвам авіакатастрофи
Авіатроща у Тегерані: канадський суд зобовʼязав МАУ виплатити компенсацію жертвам
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд канадської провінції Онтаріо відмовив у задоволенні позову МАУ та постановив, що авіакомпанія має в повному обсязі компенсувати збитки сім’ям усіх жертв авіакатастрофи рейсу PS752, яка сталася у 2020 році.

"Відхиляю апеляційну скаргу, стягуючи судові витрати з апелянта на користь відповідачів", – йдеться в ухвалі суду. 

Міжнародні норми зобов’язують авіаперевізників виплачувати пасажирам до 180 тисяч доларів компенсації у випадку доведення їхньої провини, а в разі виявлення недбалості ця сума може бути більшою.

Торік суд Онтаріо дійшов висновку, що МАУ проявила недбалість, не здійснивши належної оцінки ризиків перед вильотом із Тегерана. Таким рішенням компанію позбавили можливості обмежувати розмір виплат родинам загиблих у катастрофі рейсу PS752.

Апеляційна інстанція провінції відхилила спробу перегляду цього вердикту.

8 січня 2020 року пасажирський літак МАУ, що виконував рейс PS752 з Тегерана до Києва, був збитий у повітряному просторі Ірану. На борту перебували 176 осіб, громадяни шести держав — Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії, і ніхто з них не вижив. Екіпаж складався з дев’яти українців.

Трагедія сталася під час ракетних ударів іранських збройних сил по американських військових об’єктах в Іраку у відповідь на ліквідацію генерала Касема Сулеймані. Спершу влада Ірану заявляла про ймовірну технічну несправність літака, однак подальші докази змусили офіційний Тегеран визнати: підрозділ ППО помилково сприйняв Boeing 737-800 за ракету США та відкрив вогонь.

Згодом командувач аерокосмічних сил КСІР Амір Алі Хаджізаде публічно заявив, що бере на себе повну відповідальність за інцидент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Іран

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада прокурорів визначилася з кандидатами до Конкурсної комісії з відбору членів ВККС – обидва з Офісу Генпрокурора

Вища рада правосуддя обиратиме серед двох делегованих Радою прокурорів співробітників Офісу Генпрокурора – Володимира Чорного та Альони Конішевської.

Вища рада правосуддя пропонує збільшити оклад суддям апеляційних судів та ВАКС до 121,4 тисяч грн – без врахування доплат

Також ВРП вбачає загрозу у тому, що розмір суддівської винагороди буде залежати від рішень органів виконавчої влади, зокрема Кабміну.

Глибоко непокоїть інформація щодо стрімкого зниження престижу професії судді в Україні – Дмитро Лубінець

Особливе занепокоєння Омбудсмена викликають випадки, коли кандидати у судді на завершальних етапах конкурсу до судів відмовляються від участі, надаючи перевагу посадам державної служби або приватній юридичній практиці.

Законопроекти щодо міжнародних договорів не відкликатимуться автоматично після відставки Кабміну чи припинення повноважень Президента – Олександр Мережко вніс законопроект

Розглянуті у профільному парламентському комітеті законопроекти щодо міжнародних договорів пропонується не визнавати відкликаними внаслідок припинення повноважень Президента чи Кабміну – голова комітету Олександр Мережко зареєстрував законопроект.

«Вітчизняний ОПК – Great Again» – Міноборони вестиме перелік підприємств Defence City, які отримають 10-річні податкові та інші пільги

Данило Гетманцев повідомив, що його комітет рекомендував прийняти закони про 10-річні податкові пільги для підприємств групи Defence City, перелік яких визначить Міноборони.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду