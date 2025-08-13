Авіатроща у Тегерані: канадський суд зобовʼязав МАУ виплатити компенсацію жертвам

Апеляційний суд канадської провінції Онтаріо відхилив позов авіакомпанії МАУ й постановив їй сповна виплатити компенсації усім жертвам авіакатастрофи

Апеляційний суд канадської провінції Онтаріо відмовив у задоволенні позову МАУ та постановив, що авіакомпанія має в повному обсязі компенсувати збитки сім’ям усіх жертв авіакатастрофи рейсу PS752, яка сталася у 2020 році.

"Відхиляю апеляційну скаргу, стягуючи судові витрати з апелянта на користь відповідачів", – йдеться в ухвалі суду.

Міжнародні норми зобов’язують авіаперевізників виплачувати пасажирам до 180 тисяч доларів компенсації у випадку доведення їхньої провини, а в разі виявлення недбалості ця сума може бути більшою.

Торік суд Онтаріо дійшов висновку, що МАУ проявила недбалість, не здійснивши належної оцінки ризиків перед вильотом із Тегерана. Таким рішенням компанію позбавили можливості обмежувати розмір виплат родинам загиблих у катастрофі рейсу PS752.

Апеляційна інстанція провінції відхилила спробу перегляду цього вердикту.

8 січня 2020 року пасажирський літак МАУ, що виконував рейс PS752 з Тегерана до Києва, був збитий у повітряному просторі Ірану. На борту перебували 176 осіб, громадяни шести держав — Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії, і ніхто з них не вижив. Екіпаж складався з дев’яти українців.

Трагедія сталася під час ракетних ударів іранських збройних сил по американських військових об’єктах в Іраку у відповідь на ліквідацію генерала Касема Сулеймані. Спершу влада Ірану заявляла про ймовірну технічну несправність літака, однак подальші докази змусили офіційний Тегеран визнати: підрозділ ППО помилково сприйняв Boeing 737-800 за ракету США та відкрив вогонь.

Згодом командувач аерокосмічних сил КСІР Амір Алі Хаджізаде публічно заявив, що бере на себе повну відповідальність за інцидент.

