Владимир Зеленский посетит Берлин, откуда будет вести переговоры с Трампом - СМИ

Президент едет в Берлин, оттуда он вместе с Мерцом примет участие в онлайн-встрече с Трампом и другими европейскими лидерами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский 13 августа прибудет в Берлин. Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Отмечается, что в Берлине он вместе с канцлером Фридрихом Мерцем примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, которая пройдет в ведомстве канцлера.

Детали встречи пока не разглашаются, но ожидается, что стороны обсудят ключевые вопросы международной политики и безопасности.

Ожидается, что в видеоконференции с Трампом, помимо Зеленского, примут участие лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и Европейского Союза.

Она состоится в 15:00 по киевскому времени, сообщил представитель правительства Германии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.