Володимир Зеленський відвідає Берлін, звідки вестиме переговори з Трампом — ЗМІ

09:59, 13 серпня 2025
Президент їде до Берліна, звідти він разом з Мерцем візьме участь в онлайн-зустрічі з Трампом та іншими європейськими лідерами.
Президент України Володимир Зеленський 13 серпня прибуде до Берліна. Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Вказується, що у Берліні він разом із канцлером Фрідріхом Мерцом візьме участь у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться у відомстві канцлера.

Деталі зустрічі поки не розголошуються, але очікується, що сторони обговорять ключові питання міжнародної політики та безпеки.

Очікується, що участь у відеоконференції з Трампом, окрім Зеленського, візьмуть лідери Німеччини, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі та Європейського Союзу.

Вона відбудеться о 15:00 за Києвом, повідомив речник уряду Німеччини.

