Европа на грани нервного срыва перед саммитом Трампа и Путина на Аляске, — The Economist

09:03, 13 августа 2025
Европейские страны возмущены, что Владимир Зеленский не будет участвовать во встрече, и опасаются, что Трамп может заключить невыгодное соглашение.
Иллюстративные фото, источник - Getty Images
Накануне встречи Дональда Трампа и Путина, которая состоится 15 августа на Аляске, мировые столицы охватила тревога. Об этом сообщает The Economist.

В частности, европейские страны возмущены тем, что Президент Владимир Зеленский не будет присутствовать на Аляске, где может быть заключено соглашение по Украине.

Издание отмечает: они опасаются, что Трамп может пойти на невыгодную сделку.

Чтобы предотвратить это, 13 августа канцлер Германии Фридрих Мерц инициировал срочный виртуальный саммит с участием лидеров ЕС и Зеленского, к которому присоединятся Трамп и вице-президент США Джей Ди Венс. Цель — определить «красные линии».

«Для Путина саммит на Аляске — уже победа сама по себе, знак великодержавного статуса РФ. Он считает, что война против Украины на самом деле является прокси-войной, развязанной Западом, и стремится к встрече, на которой Америка и Россия разделят свои сферы влияния, как это было сделано в Ялте в конце Второй мировой войны. Он будет наслаждаться унижением европейских лидеров, которые настаивали, что ничто, касающееся Украины, не должно решаться без Украины», — отмечает издание.

Европейские лидеры ставят ключевые цели:

последовательность — любые переговоры о территориальных уступках возможны только после прекращения огня или снижения интенсивности боевых действий;

гарантии безопасности — без членства в НАТО, но с реальными механизмами защиты от новой агрессии.

Трамп оставляет за собой право выйти с саммита без каких-либо договоренностей: «Могу сказать — удачи, продолжайте воевать. А могу сказать — можем заключить сделку». При этом он подчеркивает, что именно он будет определять, что является «честной сделкой», указывает издание.

