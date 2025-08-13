Європа на межі нервового зриву перед самітом Трампа і Путіна на Алясці, — The Economist

Європейські країни обурені, що Володимир Зеленський не братиме участі в зустрічі на Алясці, й побоюються, що Трамп може укласти невигідну угоду.

Напередодні зустрічі Дональда Трампа та Путіна, що відбудеться 15 серпня на Алясці, світові столиці охопила тривога. Про це повідомляє The Economist.

Зокрема, європейські країни обурені тим, що Президент Володимир Зеленський не буде присутній на Алясці, де може бути укладена угода щодо України.

Видання вказує: вони побоюються, що Трамп може укласти невигідну угоду.

Щоб запобігти цьому, 13 серпня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц ініціював терміновий віртуальний саміт за участю лідерів ЄС і Зеленського, до якого приєднаються Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс. Мета — визначити «червоні лінії».

«Для Путіна саміт на Алясці є перемогою сам по собі, знаком великодержавного статусу РФ. Він вважає, що війна проти України є насправді проксі-війною, розпочатою Заходом, і прагне зустрічі, на якій Америка і Росія розділять свої сфери впливу, як це було зроблено в Ялті наприкінці Другої світової війни. Він буде насолоджуватися приниженням європейських лідерів, які наполягали, що ніщо, що стосується України, не повинно вирішуватися без України», — зазначають у виданні.

Європейські лідери ставлять ключові цілі:

послідовність — будь-які переговори про територіальні поступки можливі лише після припинення вогню або зменшення інтенсивності боїв;

гарантії безпеки — без членства в НАТО, але з реальними механізмами захисту від нової агресії.

Трамп залишає за собою право вийти із саміту без будь-яких домовленостей: «Можу сказати — удачі, продовжуйте битися. А можу сказати — можемо укласти угоду». Водночас він підкреслює, що саме він визначатиме, що є «чесною угодою», вказує видання.

