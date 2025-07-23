Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с РФ, видео

Переговоры должны начаться в 19:00.

Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan

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Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с представителями РФ. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого.

После приема в Анкаре у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана члены украинской делегации направились в Стамбул, где в 19:00 во дворце Чыраган должен начаться третий раунд украинско-российских переговоров.

Ранее в Стамбул прилетела делегация РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговорщики от Украины будут настаивать на полном прекращении огня.

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