Перемовники від України у Стамбулі сьогодні наполягатимуть на повному припиненні вогню — Володимир Зеленський

Андрій Єрмак разом з делегацією України прибув до Анкари, де вони провели переговори з Ердоганом напередодні зустрічі з РФ.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», 23 липня відбудуться переговори між українською та російською делегаціями. Зустріч, яка запланована на 19:00, пройде у палаці Чираган у Стамбулі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що перемовники від України наполягатимуть на повному припиненні вогню.

Він зазначив, що сьогодні весь день після удару російських дронів тривають відновлювальні роботи на Сумщині.

«Російські дрони влучили в енергетичну інфраструктуру. Через пошкодження об’єктів більш ніж 220 тис. абонентів на Сумщині залишилися без електрики. Це сотні тисяч українських сімей. За цей ранок вдалося відновити більшу частину постачання. Станом на зараз уже майже повністю відновили електрику для Сумщини. Протягом дня доповідають міністр внутрішніх справ і міністр енергетики щодо процесу відновлення. Всі необхідні ресурси забезпечено», — вказав Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що представники України на перемовинах в Туреччині «знову наполягатимуть на необхідності негайного та повного припинення вогню, зокрема ось таких ударів по цивільній інфраструктурі».

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак додав, що українська делегація на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим перед переговорами з представниками Росії у Стамбулі провела важливі зустрічі в Анкарі, зокрема з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

«Подякували Туреччині та Президенту Ердогану за послідовну політичну і безпекову підтримку України протягом всієї війни з Росією. Скоординували позиції перед зустріччю в Стамбулі, яку проведе сьогодні українська делегація з російською стороною.

Також вдячні Туреччині за те, що вони готові надавати переговорний майданчик і сприяти дипломатичним зусиллям, спрямованим на досягнення справедливого і тривалого миру для України», — зазначив Єрмак.

Очільник Офісу Президента додав, що сторони обговорили про безпекову ситуацію, виклики регіональної стабільності, а також перспективи подальшої оборонної співпраці між державами.

Окрім того, українська делегація зустрілася зі старшим радником президента Туреччини Акіфом Чагатаєм Киличем та міністром закордонних справ Хаканом Фіданом. Андрій Єрмак назвав розмову конструктивною і подякував за проведені зустрічі.

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