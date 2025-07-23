Переговорщики от Украины в Стамбуле сегодня будут настаивать на полном прекращении огня — Владимир Зеленский

Андрей Ермак вместе с делегацией Украины прибыл в Анкару, где они провели переговоры с Эрдоганом накануне встречи с РФ.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 июля состоятся переговоры между украинской и российской делегациями. Встреча, которая запланирована на 19:00, пройдет во дворце Чираган в Стамбуле.

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговорщики от Украины будут настаивать на полном прекращении огня.

Он отметил, что сегодня весь день после удара российских дронов продолжаются восстановительные работы в Сумской области.

«Российские дроны поразили энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждения объектов более 220 тыс. абонентов в Сумской области остались без электричества. Это сотни тысяч украинских семей. Утром удалось восстановить большую часть электроснабжения. По состоянию на сейчас электроснабжение в регионе почти полностью восстановлено. В течение дня министр внутренних дел и министр энергетики докладывают о ходе восстановления. Все необходимые ресурсы обеспечены», — указал Глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, что представители Украины на переговорах в Турции «вновь будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в том числе таких ударов по гражданской инфраструктуре».

Глава Офиса Президента Андрей Ермак добавил, что украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым перед переговорами с представителями России в Стамбуле провела важные встречи в Анкаре, в частности с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы поблагодарили Турцию и президента Эрдогана за последовательную политическую и оборонную поддержку Украины на протяжении всей войны с Россией. Скоординировали позиции перед встречей в Стамбуле, которую сегодня проведет украинская делегация с российской стороной.

Также благодарны Турции за готовность предоставлять переговорную площадку и способствовать дипломатическим усилиям, направленным на достижение справедливого и длительного мира для Украины», — отметил Ермак.

Глава Офиса Президента добавил, что стороны обсудили вопросы безопасности, вызовы региональной стабильности, а также перспективы дальнейшего оборонного сотрудничества между государствами.

Кроме того, украинская делегация встретилась со старшим советником президента Турции Акифом Чагатаем Кылычем и министром иностранных дел Хаканом Фиданом. Андрей Ермак назвал разговор конструктивным и поблагодарил за проведенные встречи.

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