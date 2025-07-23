На Винниччине мужчина умер во время задержания полицейскими

50-летний водитель мопеда Honda умер во время задержания полицией, предварительная причина смерти – отрыв тромба.

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На Винниччине начато служебное расследование из-за смерти мужчины во время задержания сотрудниками полиции. Как сообщили в областной полиции, трагический инцидент произошёл вечером 22 июля в посёлке Погребище Первое.

Правоохранители остановили 50-летнего водителя мопеда Honda, который передвигался на незарегистрированном транспортном средстве. Правоохранители указали, что мужчина имел признаки алкогольного опьянения, пытался скрыться и оказал сопротивление, в связи с чем полицейские приняли решение о его задержании. Во время задержания мужчине стало плохо.

Полицейские вызвали скорую помощь и оказали первую домедицинскую помощь, однако спасти мужчину не удалось. По предварительным данным, причиной смерти мог стать отрыв тромба. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Руководство полиции Винниччины инициировало служебное расследование. Расследование по данному факту будет проводить ГБР.

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