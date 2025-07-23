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На Вінниччині чоловік помер під час затримання поліцейськими

17:42, 23 липня 2025
50-річний водій мопеда Honda помер під час затримання поліцією, попередня причина смерті – відрив тромбу.
На Вінниччині чоловік помер під час затримання поліцейськими
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На Вінниччині розпочато службове розслідування через смерть чоловіка під час затримання працівниками поліції. Як повідомили у поліції області, трагічний інцидент стався ввечері 22 липня у селищі Погребище Перше.

Правоохоронці зупинили 50-річного водія мопеда Honda, який пересувався на незареєстрованому транспортному засобі. Правоохоронці вказали, що чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння, намагався втекти та чинив опір, тому поліцейські вирішили його затримати. Під час затримання чоловікові стало зле.

Поліцейські викликали швидку допомогу та надали першу домедичну допомогу, однак врятувати чоловіка не вдалося. За попередніми даними, причиною смерті міг стати відрив тромбу. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Керівництво поліції Вінниччини ініціювало службове розслідування. Розслідування за цим фактом проводитиме ДБР.

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