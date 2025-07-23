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У Києві викрили підприємця, який захопив землю та збудував на ній комерційний об’єкт під оренду

19:12, 23 липня 2025
Чоловік самовільно зайняв земельну ділянку площею 420 квадратних метрів.
У Києві викрили підприємця, який захопив землю та збудував на ній комерційний об’єкт під оренду
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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У Києві правоохоронці викрили та повідомили про підозру підприємцю, який незаконно захопив земельну ділянку та збудував на ній комерційний об’єкт під оренду. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Директор фірми, який займається здачею в оренду торгівельних приміщень, під час реконструкції нежитлового об’єкту, яке належить йому на праві власності, вирішив «розширити» господарську діяльність.

Для цього чоловік самовільно зайняв земельну ділянку площею 420 квадратних метрів, що належить територіальній громаді міста Києва, залив на ній фундамент та звів конструкції під споруду, яку у подальшому планував здавати у найм іншим підприємцям з метою отримання прибутку.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 197-1 Кримінального кодексу України – самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

 

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Київ

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