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В Киеве разоблачили предпринимателя, который захватил землю и построил на ней коммерческий объект под аренду

19:12, 23 июля 2025
Мужчина самовольно занял земельный участок площадью 420 квадратных метров.
В Киеве разоблачили предпринимателя, который захватил землю и построил на ней коммерческий объект под аренду
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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В Киеве правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении предпринимателю, который незаконно захватил земельный участок и построил на нем коммерческий объект под аренду. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Директор фирмы, занимающейся сдачей в аренду торговых помещений, во время реконструкции нежилого объекта, принадлежащего ему на праве собственности, решил «расширить» хозяйственную деятельность.

Для этого мужчина самовольно занял земельный участок площадью 420 квадратных метров, принадлежащий территориальной общине города Киева, залил на нем фундамент и возвел конструкции под строение, которое в дальнейшем планировал сдавать внаем другим предпринимателям с целью получения прибыли.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины — самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

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Киев

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