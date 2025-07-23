В Киеве оштрафовали блогеров, выдававших себя за полицейских ради хайпа в соцсетях

Участники контента использовали форму и выдавали себя за сотрудников полиции ради популярности в соцсетях.

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Столичная полиция выявила группу блогеров, которые в форме правоохранителей снимали провокационные видео ради популярности в социальных сетях. Как сообщили в полиции Киева, нарушителей привлекли к административной ответственности.

Во время мониторинга интернета правоохранители зафиксировали около десяти видеороликов, в которых неизвестные лица в полицейской форме проводили псевдопроверки документов, имитировали задержания и создавали ложное представление о деятельности правоохранительных органов.

Выяснилось, что участники контента — жители Киева, не имеющие никакого отношения к полиции. Они использовали форму и выдавали себя за сотрудников МВД ради создания развлекательного контента.

В результате трое псевдополицейских были оштрафованы по ст. 184-3 КУоАП (незаконное использование признаков принадлежности к полиции). Санкция статьи предусматривает штраф до 34 тысяч гривен. Еще двоих привлекли к ответственности по ст. 173 КУоАП — мелкое хулиганство.

В полиции подчеркнули, что использование полицейской формы или символики без соответствующего разрешения является нарушением закона и влечет за собой ответственность.

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