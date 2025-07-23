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Бумага, картриджи, мебель, принтеры и ремонты в кабинетах – сотни работников аппаратов судов сообщили, что вынуждены за свои деньги обеспечивать работу судов

15:42, 23 июля 2025
Из более чем тысячи работников аппаратов судов, только 243 сотрудника сообщили, что им не приходилось что-либо покупать или ремонтировать в судах за собственные средства.
Бумага, картриджи, мебель, принтеры и ремонты в кабинетах – сотни работников аппаратов судов сообщили, что вынуждены за свои деньги обеспечивать работу судов
Источник фото - Закарпатский апелляционный суд
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Сотни работников аппаратов судов сообщили о том, что время от времени вынуждены обеспечивать деятельность судов за собственные средства.

Об этом говорится в отчете о результатах опроса более тысячи работников аппаратов судов первой и апелляционной инстанции, который в течение февраля-июня 2025 года провела общественная организация «Лаборатория законодательных инициатив».

Публичная презентация отчета состоялась 21 июля в Верховном Суде.

Так, 696 работников аппаратов судов сообщили, что покупали бумагу и канцелярские товары за собственные деньги.

Еще 424 работника аппарата суда рассказали, что за собственные средства заправляли картриджи для принтеров.

А 231 сотрудник аппарата суда сообщил о закупке мебели и офисной техники за собственные деньги.

Сразу 218 сотрудников аппаратов судов сообщили об отправке судебной корреспонденции за собственные деньги.

Кроме того, 175 работников аппаратов судов рассказали о том, что им вообще пришлось за свой счет делать ремонт в служебных кабинетах.

Только 243 сотрудника аппаратов судов отметили, что им не приходилось нести финансовые расходы на обеспечение деятельности судов, в которых они работают.

Автор: Вячеслав Хрипун

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Бумага, картриджи, мебель, принтеры и ремонты в кабинетах – сотни работников аппаратов судов сообщили, что вынуждены за свои деньги обеспечивать работу судов

Из более чем тысячи работников аппаратов судов, только 243 сотрудника сообщили, что им не приходилось что-либо покупать или ремонтировать в судах за собственные средства.

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