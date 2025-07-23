НАБУ и САП завершили расследование против Игоря Коломойского по делу ПриватБанка

В НАБУ отметили, что конечный бенефициар банка разработал план завладения средствами ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

Фото: slovoidilo.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли материалы дела по подозрению бывшего конечного бенефициарного владельца ПАО КБ «ПриватБанк» Игоря Коломойского и пяти членов организованной им группы в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн. Об этом сообщил официальный сайт НАБУ.

Отмечается, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент председатель Днепропетровской областной государственной администрации, разработал план завладения средствами ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

В НАБУ подчеркнули, что для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

«В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации была перечислена на счета трех связанных юридических лиц под видом операций с куплей-продажей ценных бумаг, а позже — на счета еще двух. В конечном итоге средства поступили на личный счет конечного бенефициара ПриватБанка. Он распорядился ими по собственному усмотрению — внес в уставной капитал ПриватБанка во исполнение требований Национального банка Украины», — добавили в НАБУ.

На данный момент среди подозреваемых:

бывший конечный бенефициарный владелец ПриватБанка, организатор группы;

бывший председатель правления ПриватБанка;

бывший заместитель руководителя направления — директор департамента межбанковского дилинга банка, одновременно доверенное лицо иностранной компании, связанной с ПриватБанком;

бывшая заместительница председателя правления ПриватБанка — директор казначейства;

бывшая начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка;

бывшая заместительница руководителя департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов — нерезидентов головного офиса ПриватБанка.

В НАБУ также подчеркнули, что этот эпизод — четвертый в деле о завладении средствами ПриватБанка. В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы дела. 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.

В феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили бывшим топ-менеджерам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат. Уже через месяц подозрения были дополнены новым эпизодом — растратой почти 315 млн долларов США (около 8,2 млрд грн) по аккредитивной схеме. А в сентябре 2022 года перечень инкриминируемых экс-менеджерам ПриватБанка преступлений пополнился еще одной растратой на сумму 85,2 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.