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НАБУ и САП завершили расследование против Игоря Коломойского по делу ПриватБанка

15:31, 23 июля 2025
В НАБУ отметили, что конечный бенефициар банка разработал план завладения средствами ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.
НАБУ и САП завершили расследование против Игоря Коломойского по делу ПриватБанка
Фото: slovoidilo.ua
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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли материалы дела по подозрению бывшего конечного бенефициарного владельца ПАО КБ «ПриватБанк» Игоря Коломойского и пяти членов организованной им группы в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн. Об этом сообщил официальный сайт НАБУ.

Отмечается, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент председатель Днепропетровской областной государственной администрации, разработал план завладения средствами ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

В НАБУ подчеркнули, что для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

«В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации была перечислена на счета трех связанных юридических лиц под видом операций с куплей-продажей ценных бумаг, а позже — на счета еще двух. В конечном итоге средства поступили на личный счет конечного бенефициара ПриватБанка. Он распорядился ими по собственному усмотрению — внес в уставной капитал ПриватБанка во исполнение требований Национального банка Украины», — добавили в НАБУ.

На данный момент среди подозреваемых:

  • бывший конечный бенефициарный владелец ПриватБанка, организатор группы;
  • бывший председатель правления ПриватБанка;
  • бывший заместитель руководителя направления — директор департамента межбанковского дилинга банка, одновременно доверенное лицо иностранной компании, связанной с ПриватБанком;
  • бывшая заместительница председателя правления ПриватБанка — директор казначейства;
  • бывшая начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка;
  • бывшая заместительница руководителя департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов — нерезидентов головного офиса ПриватБанка.

В НАБУ также подчеркнули, что этот эпизод — четвертый в деле о завладении средствами ПриватБанка. В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы дела. 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.

В феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили бывшим топ-менеджерам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат. Уже через месяц подозрения были дополнены новым эпизодом — растратой почти 315 млн долларов США (около 8,2 млрд грн) по аккредитивной схеме. А в сентябре 2022 года перечень инкриминируемых экс-менеджерам ПриватБанка преступлений пополнился еще одной растратой на сумму 85,2 млн грн.

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НАБУ САП Игорь Коломойский

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