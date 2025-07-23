НАБУ та САП завершили розслідування проти Ігоря Коломойського у справі ПриватБанку

У НАБУ зазначили, що кінцевий бенефіціар банку розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

Фото: slovoidilo.ua

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Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили матеріали справи за підозрою колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАТ КБ «ПриватБанк» Ігоря Коломойського та п’ятьох членів організованої ним групи у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн. Про це повідомив офіційний сайт НАБУ.

Зазначається, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

У НАБУ підкреслили, що для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

«Надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу ПриватБанку на виконання вимог Національного банку України», - додали у НАБУ.

Наразі серед підозрюваних:

колишній кінцевий бенефіціарний власник ПриватБанку, організатор групи;

колишній Голова Правління ПриватБанку;

колишній заступник керівника напрямку - директор Департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з ПриватБанком;

ексзаступниця Голови Правління ПриватБанку – директорка казначейства;

ексначальниця Департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПриватБанку;

ексзаступниця керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПриватБанку.

У НАБУ також підкреслили, що цей епізод є четвертим у справі заволодіння коштами ПриватБанку. У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду.

В лютому 2021 року НАБУ і САП повідомили експосадовцям банку про підозру у розтраті понад 136 млн грн через схему страхових виплат. Вже за місяць підозри оновили новим епізодом, додавши розтрату майже 315 млн дол. США (близько 8,2 млрд грн) через акредитивну схему. А у вересні 2022 року добірка інкримінованих колишнім менеджерам ПриватБанку злочинів поповнилася ще однією розтратою у розмірі 85,2 млн грн.

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