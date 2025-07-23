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Укрзалізниця замовила 100 нових вагонів з клімат-контролем та електричним опаленням

22:00, 23 липня 2025
Нові пасажирські вагони служитимуть до 50 років, матимуть автоматичні двері, комфортні купе та інклюзивні рішення.
Укрзалізниця замовила 100 нових вагонів з клімат-контролем та електричним опаленням
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Укрзалізниця уклала контракт із ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» на виробництво 100 нових пасажирських вагонів, які відповідатимуть сучасним технічним і планувальним вимогам. Це вже третє масштабне оновлення рухомого складу за бюджетні кошти з 2021 року.

Загалом цього року компанія замовила 100 інноваційних вагонів у габариті Т. Вони матимуть довший на 20 років термін експлуатації, подовжені міжремонтні інтервали та потребуватимуть менше обслуговуючого персоналу. Сигнальна партія у 5 вагонів нового покоління матиме сучасні системи управління, практично на 80% більший термін експлуатації та вміщуватиме більше пасажирів – до 44 в одному купейному вагоні (+10% до максимуму в стандартних вагонах).

Нові вагони матимуть збільшену ширину кузова та покращене планування зі збільшеною довжиною спального місця до 2,2 метрів. Пневмопідвішування вагонів, яке вперше буде реалізоване для українських вагонів спального типу, гарантуватиме додаткову плавність ходу та зменшуватиме коливання вагона під час руху. Автоматичні розсувні двері у вагонах та герметичні міжвагонні переходи врівень з підлогою зроблять користування цими вагонами для пасажирів більш комфортним.

На вагонах цього типу буде здійснено перехід з вугільного опалення на повністю електричне з удосконаленим індивідуальним керуванням температурою в кожному купе. Сучасна система дозволить використовувати клімат-контроль навіть під час тривалих зупинок поїзда та на ділянках шляху із незначною швидкістю.

5 пасажирських вагонів нового покоління, які замовляються серед загального обсягу контрактів у 100 вагонів, будуть купейними з можливістю трансформації у вагони типу СВ. Один вагон буде інклюзивним та матиме електричний підйомник, пандус для високої платформи та збільшене купе для подорожей пасажирів з інвалідністю на кріслі колісному.

Строк поставки — до 2,5 років після передоплати та завершення сертифікації.

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Укрзалізниця

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