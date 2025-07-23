Заяви про демонтаж антикорупційної інфраструктури не відповідають дійсності – Давид Арахамія

Очільник фракції «Слуга народу», народний депутат Давид Арахамія заявив, що потрібно перейти від емоційних заяв до конструктиву в питанні роботи правоохоронних органів.
«У цьому контексті дуже важливою була зустріч Президента з керівництвом НАБУ, САП, СБУ, МВС, ДБР, НАЗК та Генеральним прокурором.
Є домовленість, що буде розроблений план конкретних заходів, які дозволять зняти всі питання, які є, і дати більше реальної сили правоохоронній та антикорупційній системі.
Ми бачимо, що є невдоволення, будемо на нього реагувати. Як тільки буде представлений загальний план дій, ми у Верховній Раді готові політично це підтримати та надати необхідні ресурси, забезпечити необхідні рішення», пояснив він.
Що стосується законопроекту 12414, то він вказав, що потрібно зафіксувати декілька важливих позицій.
Також Давид Арахамія нагадав, що одним із перших рішень цієї Верховної Ради, ухвалених у «турборежимі», якраз було інституційне посилення НАБУ, САП, НАЗК, Вищого антикорупційного суду.
«Саме наша команда:
Очільник фракції зазначив, що «в цілому протягом цього скликання наша команда веде послідовну політику щодо посилення антикорупційних інститутів».
В якості прикладів він назвав зняття депутатської недоторканності (законопроєкт №7203), повернення покарання за незаконне збагачення чиновників та запровадження конфіскації майна корупціонерів (законопроєкт №1031), повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях (законопроєкт №4651).
«Ми готові й далі підтримувати політично все те, що необхідно для правоохоронної системи, і як тільки представлять зміни – ми їх розглянемо», додав він.
Нагадаємо, раніше у Офісі Президента заявили про зустріч з керівництвом НАБУ і САП, за підсумками якої досягнуто домовленості конструктивно співпрацювати, але заява НАБУ і САП звучить менш оптимістично – у ній вони наголосили про необхідність «повернути скасовані парламентом гарантії».
Автор: Наталя Мамченко
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