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Заяви про демонтаж антикорупційної інфраструктури не відповідають дійсності – Давид Арахамія

15:27, 23 липня 2025
Також Давид Арахамія прокоментував зустріч Президента з керівництвом НАБУ і САП: буде підготовлено загальний план дій, щоб зняти всі питання, і Верховна Рада готова його підтримати політично.
Заяви про демонтаж антикорупційної інфраструктури не відповідають дійсності – Давид Арахамія
Фото: sluga-narodu.com
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Очільник фракції «Слуга народу», народний депутат Давид Арахамія заявив, що потрібно перейти від емоційних заяв до конструктиву в питанні роботи правоохоронних органів.

«У цьому контексті дуже важливою була зустріч Президента з керівництвом НАБУ, САП, СБУ, МВС, ДБР, НАЗК та Генеральним прокурором.

Є домовленість, що буде розроблений план конкретних заходів, які дозволять зняти всі питання, які є, і дати більше реальної сили правоохоронній та антикорупційній системі.

Ми бачимо, що є невдоволення, будемо на нього реагувати. Як тільки буде представлений загальний план дій, ми у Верховній Раді готові політично це підтримати та надати необхідні ресурси, забезпечити необхідні рішення», пояснив він.

Що стосується законопроекту 12414, то він вказав, що потрібно зафіксувати декілька важливих позицій.

  • «У цьому документі немає і ніколи не було жодного слова про ліквідацію НАБУ, САП або НАЗК.
  • Заяви про демонтаж антикорупційної інфраструктури не відповідають дійсності.
  • Закон не чіпає інфраструктуру НАБУ і САП, цього не було навіть у планах, НАБУ продовжує працювати, САП продовжує працювати.
  • Про жоден наступ на антикорупційну інфраструктуру не йдеться і ніколи не йшлося за все скликання цього парламенту», підкреслив він.

Також Давид Арахамія нагадав, що одним із перших рішень цієї Верховної Ради, ухвалених у «турборежимі», якраз було інституційне посилення НАБУ, САП, НАЗК, Вищого антикорупційного суду.

«Саме наша команда:

  • Надала НАБУ повноваження самостійно прослуховувати підозрюваних (законопроєкт №1009)
  • Посилила незалежність НАЗК, запровадила процедуру відбору голови НАЗК за участі представників міжнародних організацій (законопроєкт №1029)
  • Розблокувала роботу Вищого антикорупційного суду, зняла всі штучні бар’єри, які заважали розглядати справи щодо ТОП-корупціонерів (законопроєкт №1025)», підкреслив Арахамія.

Очільник фракції зазначив, що «в цілому протягом цього скликання наша команда веде послідовну політику щодо посилення антикорупційних інститутів».

В якості прикладів він назвав зняття депутатської недоторканності (законопроєкт №7203), повернення покарання за незаконне збагачення чиновників та запровадження конфіскації майна корупціонерів (законопроєкт №1031), повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях (законопроєкт №4651).

«Ми готові й далі підтримувати політично все те, що необхідно для правоохоронної системи, і як тільки представлять зміни – ми їх розглянемо», додав він.

Нагадаємо, раніше у Офісі Президента заявили про зустріч з керівництвом НАБУ і САП, за підсумками якої досягнуто домовленості конструктивно співпрацювати, але заява НАБУ і САП звучить менш оптимістично – у ній вони наголосили про необхідність «повернути скасовані парламентом гарантії».

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ САП Давид Арахамія

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