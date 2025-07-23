Заяви про демонтаж антикорупційної інфраструктури не відповідають дійсності – Давид Арахамія

Також Давид Арахамія прокоментував зустріч Президента з керівництвом НАБУ і САП: буде підготовлено загальний план дій, щоб зняти всі питання, і Верховна Рада готова його підтримати політично.

Фото: sluga-narodu.com

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Очільник фракції «Слуга народу», народний депутат Давид Арахамія заявив, що потрібно перейти від емоційних заяв до конструктиву в питанні роботи правоохоронних органів.

«У цьому контексті дуже важливою була зустріч Президента з керівництвом НАБУ, САП, СБУ, МВС, ДБР, НАЗК та Генеральним прокурором.

Є домовленість, що буде розроблений план конкретних заходів, які дозволять зняти всі питання, які є, і дати більше реальної сили правоохоронній та антикорупційній системі.

Ми бачимо, що є невдоволення, будемо на нього реагувати. Як тільки буде представлений загальний план дій, ми у Верховній Раді готові політично це підтримати та надати необхідні ресурси, забезпечити необхідні рішення», пояснив він.

Що стосується законопроекту 12414, то він вказав, що потрібно зафіксувати декілька важливих позицій.

«У цьому документі немає і ніколи не було жодного слова про ліквідацію НАБУ, САП або НАЗК.

Заяви про демонтаж антикорупційної інфраструктури не відповідають дійсності.

Закон не чіпає інфраструктуру НАБУ і САП, цього не було навіть у планах, НАБУ продовжує працювати, САП продовжує працювати.

Про жоден наступ на антикорупційну інфраструктуру не йдеться і ніколи не йшлося за все скликання цього парламенту», підкреслив він.

Також Давид Арахамія нагадав, що одним із перших рішень цієї Верховної Ради, ухвалених у «турборежимі», якраз було інституційне посилення НАБУ, САП, НАЗК, Вищого антикорупційного суду.

«Саме наша команда:

Надала НАБУ повноваження самостійно прослуховувати підозрюваних (законопроєкт №1009)

Посилила незалежність НАЗК, запровадила процедуру відбору голови НАЗК за участі представників міжнародних організацій (законопроєкт №1029)

Розблокувала роботу Вищого антикорупційного суду, зняла всі штучні бар’єри, які заважали розглядати справи щодо ТОП-корупціонерів (законопроєкт №1025)», підкреслив Арахамія.

Очільник фракції зазначив, що «в цілому протягом цього скликання наша команда веде послідовну політику щодо посилення антикорупційних інститутів».

В якості прикладів він назвав зняття депутатської недоторканності (законопроєкт №7203), повернення покарання за незаконне збагачення чиновників та запровадження конфіскації майна корупціонерів (законопроєкт №1031), повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях (законопроєкт №4651).

«Ми готові й далі підтримувати політично все те, що необхідно для правоохоронної системи, і як тільки представлять зміни – ми їх розглянемо», додав він.

Нагадаємо, раніше у Офісі Президента заявили про зустріч з керівництвом НАБУ і САП, за підсумками якої досягнуто домовленості конструктивно співпрацювати, але заява НАБУ і САП звучить менш оптимістично – у ній вони наголосили про необхідність «повернути скасовані парламентом гарантії».

Автор: Наталя Мамченко

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