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Заявления о демонтаже антикоррупционной инфраструктуры не соответствуют действительности – Давид Арахамия

15:27, 23 июля 2025
Также Давид Арахамия прокомментировал встречу Президента с руководством НАБУ и САП: будет подготовлен общий план действий, чтобы снять все вопросы, и Верховная Рада готова его поддержать политически.
Заявления о демонтаже антикоррупционной инфраструктуры не соответствуют действительности – Давид Арахамия
Фото: sluga-narodu.com
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Глава фракции «Слуга народа», народный депутат Давид Арахамия заявил, что нужно перейти от эмоциональных заявлений к конструктиву в вопросе работы правоохранительных органов.

«В этом контексте очень важной была встреча Президента с руководством НАБУ, САП, СБУ, МВД, ГБР, НАПК и Генеральным прокурором.

Есть договоренность, что будет разработан план конкретных мер, которые позволят снять все существующие вопросы и дать больше реальной силы правоохранительной и антикоррупционной системе.

Мы видим, что есть недовольство, будем на него реагировать. Как только будет представлен общий план действий, мы в Верховной Раде готовы политически это поддержать и предоставить необходимые ресурсы, обеспечить необходимые решения», – пояснил он.

Что касается законопроекта 12414, он указал, что нужно зафиксировать несколько важных позиций.

  • «В этом документе нет и никогда не было ни единого слова о ликвидации НАБУ, САП или НАПК.
  • Заявления о демонтаже антикоррупционной инфраструктуры не соответствуют действительности.
  • Закон не затрагивает инфраструктуру НАБУ и САП, этого не было даже в планах, НАБУ продолжает работать, САП продолжает работать.
  • Ни о каком наступлении на антикоррупционную инфраструктуру речь не идет и никогда не шла за все созыв этого парламента», – подчеркнул он.

Также Давид Арахамия напомнил, что одним из первых решений этой Верховной Рады, принятых в «турборежиме», как раз было институциональное усиление НАБУ, САП, НАПК, Высшего антикоррупционного суда.

«Именно наша команда:

  • Предоставила НАБУ полномочия самостоятельно прослушивать подозреваемых (законопроект №1009).
  • Усилила независимость НАПК, ввела процедуру отбора главы НАПК с участием представителей международных организаций (законопроект №1029).
  • Разблокировала работу Высшего антикоррупционного суда, сняла все искусственные барьеры, мешавшие рассматривать дела в отношении топ-коррупционеров (законопроект №1025)», – подчеркнул Арахамия.

Глава фракции отметил, что «в целом на протяжении этого созыва наша команда ведет последовательную политику по усилению антикоррупционных институтов».

В качестве примеров он назвал снятие депутатской неприкосновенности (законопроект №7203), возвращение наказания за незаконное обогащение чиновников и введение конфискации имущества коррупционеров (законопроект №1031), возвращение уголовной ответственности за ложь в декларациях (законопроект №4651).

«Мы готовы и далее поддерживать политически все то, что необходимо для правоохранительной системы, и как только представят изменения – мы их рассмотрим», – добавил он.

Напомним, ранее в Офисе Президента заявили о встрече с руководством НАБУ и САП, по итогам которой достигнута договоренность конструктивно сотрудничать, но заявление НАБУ и САП звучит менее оптимистично – в нем они подчеркнули необходимость «вернуть отмененные парламентом гарантии».

Автор: Наталя Мамченко

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НАБУ САП Давид Арахамия

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