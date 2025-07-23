Заявления о демонтаже антикоррупционной инфраструктуры не соответствуют действительности – Давид Арахамия

Глава фракции «Слуга народа», народный депутат Давид Арахамия заявил, что нужно перейти от эмоциональных заявлений к конструктиву в вопросе работы правоохранительных органов.
«В этом контексте очень важной была встреча Президента с руководством НАБУ, САП, СБУ, МВД, ГБР, НАПК и Генеральным прокурором.
Есть договоренность, что будет разработан план конкретных мер, которые позволят снять все существующие вопросы и дать больше реальной силы правоохранительной и антикоррупционной системе.
Мы видим, что есть недовольство, будем на него реагировать. Как только будет представлен общий план действий, мы в Верховной Раде готовы политически это поддержать и предоставить необходимые ресурсы, обеспечить необходимые решения», – пояснил он.
Что касается законопроекта 12414, он указал, что нужно зафиксировать несколько важных позиций.
Также Давид Арахамия напомнил, что одним из первых решений этой Верховной Рады, принятых в «турборежиме», как раз было институциональное усиление НАБУ, САП, НАПК, Высшего антикоррупционного суда.
«Именно наша команда:
Глава фракции отметил, что «в целом на протяжении этого созыва наша команда ведет последовательную политику по усилению антикоррупционных институтов».
В качестве примеров он назвал снятие депутатской неприкосновенности (законопроект №7203), возвращение наказания за незаконное обогащение чиновников и введение конфискации имущества коррупционеров (законопроект №1031), возвращение уголовной ответственности за ложь в декларациях (законопроект №4651).
«Мы готовы и далее поддерживать политически все то, что необходимо для правоохранительной системы, и как только представят изменения – мы их рассмотрим», – добавил он.
Напомним, ранее в Офисе Президента заявили о встрече с руководством НАБУ и САП, по итогам которой достигнута договоренность конструктивно сотрудничать, но заявление НАБУ и САП звучит менее оптимистично – в нем они подчеркнули необходимость «вернуть отмененные парламентом гарантии».
Автор: Наталя Мамченко
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