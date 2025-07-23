Создал атмосферу паранойи и безумия — сотрудники Пентагона готовят открытое письмо по Хегсету

В Пентагоне готовят письмо с требованием уволить министра обороны США Пита Хегсета — должностные лица обвиняют его в некомпетентности, паранойи и популизме.

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В Пентагоне группа военных и гражданских служащих готовит открытое письмо с призывом отправить в отставку министра обороны США Пита Хегсета. Как сообщает DailyMail.com, черновики документа с мая циркулируют среди высокопоставленных сотрудников оборонного ведомства, которые считают Хегсета непригодным для этой должности.

«Общественность должна знать, что этот человек не имеет ни малейшего представления о том, что делает», — рассказал один из авторов письма.

В документе, который, по предварительной информации, может быть опубликован уже на следующей неделе, содержится ряд серьезных обвинений.

В частности, чиновники обвиняют Хегсета в «принятии политизированных решений, создании атмосферы страха и паранойи, игнорировании мнения экспертов, а также в чрезмерной озабоченности собственным имиджем».

По данным издания, речь идет об обустройстве личной гримерки в Пентагоне, постановочных фотосессиях с поднятием штанги среди военных, а также о введении новых требований к внешнему виду военнослужащих. Среди прочего — политика обязательного бритья, которая, по мнению критиков, может дискриминировать темнокожих военных, склонных к кожному раздражению после бритья.

Некоторые сотрудники также сообщают о неформальном давлении на участие в христианских молитвенных службах, которые министр организует в рабочее время. Другие критикуют его кампанию против «воук-культуры» и попытку свернуть программы по инклюзии и разнообразию. По словам критиков, это привело к росту числа расистских инцидентов и ухудшению морального климата в военных коллективах.

Авторы письма утверждают, что Хегсет регулярно принимает решения без консультаций с разведкой, юристами или специалистами по безопасности. В качестве примера приводят его единоличную инициативу по направлению 4 тысяч нацгвардейцев для подавления протестов в Лос-Анджелесе — шаг, который в Пентагоне считают непродуманным.

Также критикуется отказ от участия военных в престижном форуме Aspen Security Forum, который Хегсет назвал «пропагандой глобализма и ненависти к президенту». Этот шаг, по мнению источников издания, говорит о стремлении министра изолировать ведомство от внешних экспертов и независимых мнений.

По имеющейся информации, публикация письма запланирована на 25 июля — ровно через полгода после назначения Хегсета министром обороны.

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