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Створив атмосферу параної та хаосу — співробітники Пентагону готують відкритого листа щодо Гегсета

15:36, 23 липня 2025
У Пентагоні готують лист із вимогою звільнити міністра оборони США Піта Гегсета — посадовці звинувачують його в некомпетентності, параної та популізмі.
Створив атмосферу параної та хаосу — співробітники Пентагону готують відкритого листа щодо Гегсета
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У Пентагоні група військових та цивільних службовців готує відкритий лист із закликом звільнити міністра оборони США Піта Гегсета. Як повідомляє DailyMail.com, чернетки документа з травня поширюються серед високопоставлених співробітників оборонного відомства, які вважають Гегсета непридатним для цієї посади.

«Громадськість має знати, що ця людина не має жодного уявлення, що робить», — розповів один із авторів листа.

У листі, який, за попередньою інформацією, можуть оприлюднити вже наступного тижня, міститься низка критичних зауважень.

Зокрема, чиновники звинувачують Гегсета у «прийнятті політизованих рішень, створенні атмосфери страху й параної, ігноруванні порад експертів, а також у надмірному захопленні публічним іміджем».

За даними видання, йдеться про облаштування особистої гримерки в Пентагоні, фотосесії з підняттям штанги серед військових та запровадження нових вимог до зовнішнього вигляду військових. Серед них — політика гоління, яка, на думку критиків, може дискримінувати чорношкірих військовослужбовців, схильних до шкірного подразнення після гоління.

Окремі працівники також повідомляють про неформальний тиск щодо участі у християнських молитовних службах, які міністр організовує у робочий час. Інші нарікають на його кампанію проти «вокізму» та спробу скасувати програми з інклюзії та різноманіття. За словами критиків, це спричинило зростання расистських інцидентів і погіршення атмосфери у військових колективах.

Автори листа заявляють, що Гегсет регулярно ухвалює рішення без консультацій з розвідкою, юристами чи фахівцями з безпеки. Як приклад наводять його одноосібну ініціативу щодо відправки 4 тисяч нацгвардійців для придушення протестів у Лос-Анджелесі, яку в Пентагоні вважають непродуманою.

Також піддається критиці саботаж участі військових у престижному Aspen Security Forum, який Гегсет назвав «пропагандою глобалізму та ненависті до президента». Цей крок вважають свідченням того, що міністр ізолює військове відомство від зовнішніх експертів та незалежної думки, вказує видання.

За даними джерел, публікація листа запланована на 25 липня — рівно через пів року після призначення Гегсета міністром оборони.

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США

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