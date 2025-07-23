У Львові спалах кишкової інфекції після відвідин ресторану «Китайський привіт» – що виявила перевірка

Госпіталізовано 76 людей, зокрема 10 дітей та двох вагітних жінок.

Джерело фото: china.hi

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У львівському ресторані «Китайський Привіт», де отруїлися 76 людей, виявили низку порушень санітарних норм, зокрема, там неправильно зберігали продукти, а більшість працівників не мали медичних книжок. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Станом на ранок 22 липня у Львові було госпіталізовано 76 людей, зокрема 10 дітей та двох вагітних жінок. Усі постраждалі відвідували новий ресторан «Китайський привіт» Міші Кацуріна. Зауважимо, що чоловік Наді Дорофєєвої також отруївся у власному ресторані, який щойно відкрився.

Як вказали у Держпродспоживслужбі, у 25 пацієнтів та одного працівника закладу виявлено бактерію Salmonella Enteritidis, яка спричиняє кишкові інфекції. Щодо ще чотирьох працівників триває лабораторна перевірка.

Фахівці Держпродспоживслужби виявили еизку порушень норм у ході епідеміологічного розслідування:

Порушення правил миття інвентарю : інвентар кондитерського цеху мився разом з інвентарем м’ясного та овочевого цехів у підвальному приміщенні;

: інвентар кондитерського цеху мився разом з інвентарем м’ясного та овочевого цехів у підвальному приміщенні; Неправильне зберігання кухонного інвентарю : відсутні спеціальні ємності з кришками для зберігання вимитого обладнання;

: відсутні спеціальні ємності з кришками для зберігання вимитого обладнання; Порушення в організації зберігання продуктів : сипучі продукти зберігались у коридорі підвального поверху, порушено товарне сусідство у холодильному обладнанні;

: сипучі продукти зберігались у коридорі підвального поверху, порушено товарне сусідство у холодильному обладнанні; Неорганізоване зберігання прибирального інвентарю та відсутність належного маркування;

та відсутність належного маркування; Відсутній контроль температурних режимів зберігання продуктів – відповідні чек-листи та журнали не надані.

Особливе занепокоєння викликала ситуація з персоналом: із 23 працівників лише семеро мали дійсні медичні книжки. Решту рекомендували тимчасово усунути від роботи та направити до лікаря.

Наразі тривають лабораторні дослідження зразків їжі, поверхонь і води. Попередні тести не виявили вірусів гепатиту А, ротавірусів, ентеро- чи аденовірусів, а перевірка м’яса курятини та яєць, що використовувалися в ресторані, не виявила порушень — вони відповідають чинним вимогам безпечності.

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