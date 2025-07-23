Військовий збір для ФОП — чи можна не сплачувати його під час відпустки або лікарняного

ФОП першої та другої груп, які не мають найманих працівників, можуть не сплачувати військовий збір протягом місяця відпустки або за період хвороби, якщо вона триває 30 і більше днів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління ДПС у Запорізькій області роз’яснило, чи звільняються підприємці-платники єдиного податку від сплати військового збору на час відпустки та лікарняного.

Відповідно до підпункту 1.13 пункту 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати військового збору протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим доданням витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності подається за заявою у довільній формі, яка подається відповідно до підпункту 298.3.2 пункту 298.3 статті 298 ПКУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.