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Військовий збір для ФОП — чи можна не сплачувати його під час відпустки або лікарняного

20:51, 23 липня 2025
ФОП першої та другої груп, які не мають найманих працівників, можуть не сплачувати військовий збір протягом місяця відпустки або за період хвороби, якщо вона триває 30 і більше днів.
Військовий збір для ФОП — чи можна не сплачувати його під час відпустки або лікарняного
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Головне управління ДПС у Запорізькій області роз’яснило, чи звільняються підприємці-платники єдиного податку від сплати військового збору на час відпустки та лікарняного.

Відповідно до підпункту 1.13 пункту 16 прим. 1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ фізичні особи-підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати військового збору протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим доданням витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності подається за заявою у довільній формі, яка подається відповідно до підпункту 298.3.2 пункту 298.3 статті 298 ПКУ.

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