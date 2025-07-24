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Спроба втечі за $7500 — на Одещині затримали організатора незаконного перетину кордону

08:12, 24 липня 2025
22-річний молодик запропонував прикордоннику $7500 хабара за незаконне переправлення себе та двох знайомих до Молдови, але був затриманий під час передачі грошей.
Спроба втечі за $7500 — на Одещині затримали організатора незаконного перетину кордону
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22-річний житель Миколаївщини намагався незаконно залишити територію України та переправити до Молдови ще двох знайомих, запропонувавши прикордоннику хабар у розмірі 7500 доларів. Про це повідомляє поліція Одещини.

Зловмисник запропонував військовослужбовцю Держприкордонслужби грошову винагороду за сприяння у нелегальному перетині кордону поза пунктами пропуску та надання службової інформації про розміщення нарядів.

За кожного «клієнта» він обіцяв $1000 авансу та $1500 після вдалої реалізації схеми. Загальна сума неправомірної вигоди склала 7500 доларів.

Прикордонник одразу повідомив про спробу підкупу керівництво. Спільна операція поліції та прикордонників під процесуальним керівництвом прокуратури дозволила задокументувати й зірвати злочин.

Молодика затримали в одному з сіл Роздільнянського району під час передачі $3000 авансу співробітнику ДПСУ. Також вилучено транспортні засоби, на яких прибули всі троє фігурантів.

Фігуранту повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, керівництві такими діями шляхом надання засобів і усунення перешкод, вчиненого щодо кількох осіб, а також у наданні неправомірної вигоди службовій особі, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб.

Згідно з санкціями ч. 2 ст. 332 та ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за ці злочини — до восьми  років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 514 тис. 760 грн. Слідство триває. 

Стосовно чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України, прикордонники склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП. Справи скерували до суду. Правопорушникам загрожує штраф або адміністративний арешт.

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