Україна не отримає нові системи ППО Patriot раніше весни 2026 року, — Spiegel

За даними джерел, постачання затримується через складну логістику та потребу в узгодженні між союзниками.

Фото: Sgt. 1st Class Christopher Smith/U.S. Army

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Системи протиповітряної оборони Patriot, про передачу яких оголосив президент США Дональд Трамп, не надійдуть до України раніше весни 2026 року. Про це повідомляє видання Spiegel.

Попри нещодавнє оголошення Трампа в присутності генсека НАТО Марка Рютте про плани передати Україні арсенал зброї, включно з Patriot, швидке постачання цих систем виявилось вкрай складним завданням.

«Це не безнадійно», — прокоментував ситуацію міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За даними Spiegel, умова передачі полягає в готовності країн, які вже мають системи Patriot, тимчасово віддати їх зі своїх запасів, щоб інші могли компенсувати витрати й прискорити постачання в Україну. США, своєю чергою, вимагають, аби союзники ЄС поступилися своїми батареями, а натомість отримали нові, коли виробник — американська RTX Corporation — забезпечить їх чергове постачання.

Утім, за інформацією з урядових джерел, перша система буде доступна щонайменше через вісім місяців — лише навесні 2026 року.

Йдеться про батарею, яка спочатку мала бути передана Швейцарії, але тепер, ймовірно, піде до Німеччини.

Як зазначає видання, інші партнери можуть чекати ще довше.

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