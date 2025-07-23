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У США знищать контрацептиви на $9,7 млн — вони були для жінок в Африці

15:18, 23 липня 2025
Знищення контрацептивів обійдеться платникам податків ще $167 тисяч.
У США знищать контрацептиви на $9,7 млн — вони були для жінок в Африці
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Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила знищити партію контрацептивів на суму $9,7 млн. Вони були призначені для допомоги жінкам в Африці, повідомляє The Guardian.

У Держдепі підтвердили інформацію та доповнили, що знищення контрацептивів обійдеться платникам податків ще $167 тис.

«Неприпустимо, що Державний департамент просуває знищення контрацептивів на понад $9 мільйонів, які були придбані на кошти платників податків, аби допомогти жінкам у кризових умовах — у зонах воєнних дій та таборах біженців», — заявила сенаторка-демократка Джинн Шахін. Разом із сенатором Браяном Шацом  вона подала законопроєкт, що має зупинити це рішення.

«Це марнотратство грошей американських платників податків і відмова від лідерства США у справі запобігання небажаним вагітностям, небезпечним абортам і материнській смертності», — додала Шахін, яка ще в червні надіслала офіційного листа держсекретарю Марко Рубіо з цього приводу.

За словами речника Держдепу, рішення знищити засоби було прийняте через те, що їх не вдалося продати жодному «відповідному покупцю». Частково це пояснюється законодавством США, яке забороняє надсилати допомогу організаціям, що проводять аборти, консультують із цих питань або захищають право на аборт за кордоном.

Також, як зазначив речник, більшість препаратів мають менш ніж 70% строку придатності, що залишився. Перепакування та перепродаж коштували б кілька мільйонів доларів.

Але радник Конгресу, який бачив ці препарати, запевняє, що найраніша дата закінчення терміну придатності — 2027 рік, а дві третини контрацептивів взагалі не мали маркування USAID, тож не потребували ребрендингу.

Переупаковка та перепродаж коштували б кілька мільйонів доларів. Але радник Конгресу, який бачив ці препарати, запевняє, що рання дата закінчення терміну придатності — 2027 рік, а дві третини контрацептивів взагалі не мали маркування USAID, тому не потребували ребрендингу.

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