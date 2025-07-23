В США уничтожат контрацептивы на $9,7 млн — они были для женщин в Африке

Уничтожение контрацептивов обойдется налогоплательщикам еще в $167 тысяч.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Администрация президента США Дональда Трампа решила уничтожить партию контрацептивов на сумму в $9,7 млн. Они были предназначены для помощи женщинам в Африке, сообщает The Guardian.

В Госдепе подтвердили информацию и дополнили, что уничтожение контрацептивов обойдется налогоплательщикам еще в $167 тыс.

"Недопустимо, что Государственный департамент продвигает уничтожение контрацептивов на более $9 миллионов, которые были приобретены на средства налогоплательщиков, чтобы помочь женщинам в кризисных условиях — в зонах военных действий и лагерях беженцев", — заявила сенатор-демократка Джинн Шахин.

Вместе с сенатором Брайаном Шацом она подала законопроект, который должен остановить это решение.

"Это нерациональное использование денег американских налогоплательщиков и отказ от лидерства США в деле предотвращения нежелательных беременностей, опасных абортов и материнской смертности", — добавила Шахин, которая еще в июне направила официальное письмо госсекретарю Марко Рубио по этому поводу.

По словам спикера Госдепа, решение уничтожить средства было принято из-за того, что их не удалось продать ни одному "подходящему покупателю". Частично это объясняется законодательством США, которое запрещает отправлять помощь организациям, которые проводят аборты, консультируют по этим вопросам или защищают право на аборт за рубежом.

Также, как отметил спикер, большинство препаратов имеют менее 70% оставшегося срока годности.

Переупаковка и перепродажа стоили бы несколько миллионов долларов. Но советник Конгресса, который видел эти препараты, уверяет, что самая ранняя дата окончания срока годности — 2027 год, а две трети контрацептивов вообще не имели маркировки USAID, поэтому не нуждались в ребрендинге.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.