В Ровно зафиксирован случай тропической малярии у женщины, вернувшейся из Индии

В Ровно зафиксировали случай тропической малярии — заболела вернувшаяся из Индии женщина.

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В Ровно подтвержден случай завозной тропической малярии. Об этом сообщил Ровенский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Заболела местная жительница, которая недавно вернулась из поездки в Индию. По информации медиков, первые симптомы у нее появились примерно через две недели после возвращения. Женщина обратилась к семейному врачу и была госпитализирована в инфекционное отделение Центральной городской больницы Ровно. Там врачи установили диагноз: малярия, вызванная возбудителем Plasmodium falciparum.

Это первый случай завозной малярии, зарегистрированный в Ровенской области в 2025 году. В последний раз заболевание фиксировали здесь в 2022 году.

В настоящее время специалисты областного центра контроля и профилактики заболеваний проводят ряд профилактических мероприятий:

проводят энтомологическое обследование;

устанавливают границы возможного очага;

определяют круг контактных лиц.

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