В Одессе мужчина пытался помириться с женой, а вместо этого ударил ее шилом в грудь

Конфликт между супругами завершился нападением: женщину госпитализировали с проникающим ранением, а мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

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В Одессе 67-летнего мужчину подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений своей 48-летней жене. Как сообщили в полиции, во время ссоры он несколько раз ударил женщину шилом — в спину и грудную клетку. Инцидент произошел в Хаджибейском районе города.

По предварительным данным, мужчина приехал к жене, с которой не проживал вместе, чтобы помириться. Однако разговор перерос в конфликт — женщина отказалась садиться в его автомобиль, после чего он напал на нее с шилом.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки и пневмотораксом. Медики сообщили о происшествии в полицию.

Подозреваемого задержали недалеко от места преступления. Правоохранители изъяли орудие нападения — шило — и направили его на экспертизу. Собранные доказательства позволили сообщить мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни на момент причинения.

Суд избрал меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен. Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры Одессы.

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