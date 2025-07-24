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В Одесі чоловік намагався помиритися з дружиною, а натомість вдарив її шилом в груди

10:03, 24 липня 2025
Конфлікт між подружжям завершився нападом: жінку госпіталізували з проникаючим пораненням, а чоловіку загрожує до восьми років в’язниці.
В Одесі чоловік намагався помиритися з дружиною, а натомість вдарив її шилом в груди
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В Одесі 67-річного чоловіка підозрюють у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень своїй 48-річній дружині. Як повідомили в поліції, під час сварки він кілька разів ударив жінку шилом — у спину та грудну клітку. Подія сталася в Хаджибейському районі міста.

За попередніми даними, чоловік приїхав до дружини, з якою не проживав разом, аби налагодити стосунки. Однак розмова переросла в конфлікт — жінка відмовилася сідати в авто, після чого зловмисник напав на неї з шилом.

Очевидці викликали «швидку». Постраждалу госпіталізували з проникаючим пораненням грудної клітки та пневмотораксом. Медики повідомили про подію поліцію.

Підозрюваного затримали неподалік місця злочину. Правоохоронці вилучили знаряддя нападу — шило — та направили його на експертизу. Зібрані докази дозволили повідомити чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 242 240 гривень. Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури Одеси.

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Національна поліція поліція напад Одеса

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