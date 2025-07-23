Гендиректор OpenAI Сем Альтман попереджає про загрозу масового шахрайства через штучний інтелект

ШІ уже дозволяє зловмисникам імітувати голос і зовнішність людей, що може спричинити хвилю фінансових та інформаційних злочинів у глобальному масштабі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Світ стоїть на порозі нової хвилі кіберзлочинності, викликаної масовим поширенням штучного інтелекту, — вважає генеральний директор OpenAI Сем Альтман, передає CNN.

Він попередив, що ШІ вже зараз дозволяє зловмисникам легко видавати себе за інших людей, і масштаби цієї загрози лише зростатимуть.

«Мене лякає, що деякі фінансові установи досі приймають голосовий відбиток як метод автентифікації. Ви називаєте фразу — і гроші переказують. Це божевілля», — заявив Альтман. — «ШІ вже подолав більшість сучасних способів ідентифікації, крім паролів».

Він підкреслив, що наразі шахраї використовують голосові дзвінки, але незабаром з’являться відеодзвінки, які неможливо буде відрізнити від справжніх.

За його словами, хоч OpenAI і не розробляє інструменти для глибоких фейків, проблема масштабної імітації особистості в епоху ШІ стає надзвичайно актуальною.

Загроза глибоких фейків і надінтелекту

Альтман не перший, хто попереджає про «кризу шахрайства». Раніше ФБР вже застерігало від ШІ-злочинів, у яких зловмисники використовують технології для імітації голосу чи зовнішності інших людей — зокрема, батьків намагалися ошукати, переконавши їх, що їхні діти в небезпеці. У липні стало відомо, що хтось використав голосову імітацію держсекретаря США Марко Рубіо, аби контактувати з іноземними міністрами та американськими політиками.

Серед технологічних загроз Альтман також назвав можливість створення «надінтелектуальних» ШІ-систем недобросовісними гравцями — наприклад, іноземними державами, які можуть використати ШІ для атак на інфраструктуру США або створення біозброї. Він вважає, що світ ще не готовий захищатися від таких викликів.

Водночас він зізнався, що боїться сценарію, за якого людство втратить контроль над надпотужною ШІ-системою або передасть їй надто багато повноважень.

Робочі місця і ШІ: «Ніхто не знає, що буде далі»

На відміну від деяких лідерів Кремнієвої долини, Альтман менш песимістичний щодо впливу ШІ на зайнятість. Він вважає, що сьогодні надто рано робити точні прогнози.

«Усі ці «розумні» передбачення — лише здогади. Це занадто складна система, щоби точно передбачити наслідки», — сказав він.

Альтман вважає, що хоча певні професії зникнуть, натомість з’являться нові. Він також повторив свою гучну тезу про те, що через 100 років люди, можливо, взагалі не матимуть традиційних «робіт», а вигадуватимуть заняття, щоб почуватися корисними.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.