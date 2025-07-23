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Гендиректор OpenAI Сэм Альтман предупреждает об угрозе массового мошенничества из-за искусственного интеллекта

17:06, 23 июля 2025
ИИ уже позволяет злоумышленникам имитировать голос и внешность людей, что может повлечь за собой волну финансовых и информационных преступлений в глобальном масштабе.
Гендиректор OpenAI Сэм Альтман предупреждает об угрозе массового мошенничества из-за искусственного интеллекта
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Мир стоит на пороге новой волны киберпреступности, вызванной массовым распространением искусственного интеллекта — считает генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, передает CNN.

Он предупредил, что ИИ уже сейчас позволяет злоумышленникам легко выдавать себя за других людей, и масштабы этой угрозы будут только расти.

«Меня пугает, что некоторые финансовые учреждения до сих пор используют голосовой отпечаток как метод аутентификации. Вы произносите фразу — и деньги переводят. Это безумие», — заявил Альтман. — «ИИ уже обошел большинство современных способов идентификации, кроме паролей».

Он подчеркнул, что сейчас мошенники используют голосовые звонки, но вскоре появятся видеозвонки, которые невозможно будет отличить от реальности.

По его словам, хотя OpenAI и не разрабатывает инструменты для создания дипфейков, проблема масштабной имитации личности в эпоху ИИ становится все более актуальной.

Угроза дипфейков и суперинтеллекта

Альтман — не первый, кто предупреждает о «кризисе мошенничества». Ранее ФБР уже заявляло об опасности ИИ-мошенничества, когда преступники используют технологии для имитации голоса или внешности других людей — в частности, родителей пытались обмануть, убеждая, что их дети попали в беду. В июле стало известно, что кто-то использовал имитацию голоса госсекретаря США Марко Рубио, чтобы связываться с иностранными министрами и американскими политиками.

Среди технологических угроз Альтман также назвал возможность создания «сверхинтеллектуальных» ИИ-систем недобросовестными игроками — например, иностранными государствами, которые могут использовать ИИ для атак на инфраструктуру США или создания биологического оружия. Он считает, что мир еще не готов защищаться от подобных вызовов.

При этом он признался, что опасается сценария, при котором человечество потеряет контроль над сверхмощной ИИ-системой или передаст ей слишком много полномочий.

Работа и ИИ: «Никто не знает, что будет дальше»

В отличие от некоторых лидеров Кремниевой долины, Альтман менее пессимистичен относительно влияния ИИ на рынок труда. Он считает, что сейчас слишком рано делать какие-либо точные прогнозы.

«Все эти „умные“ предсказания — всего лишь догадки. Это слишком сложная система, чтобы точно предугадать последствия», — сказал он.

Альтман считает, что хотя определенные профессии исчезнут, появятся новые. Он также повторил свою известную мысль о том, что через 100 лет у людей, возможно, вообще не будет традиционных «работ» — они будут придумывать себе занятия, чтобы чувствовать себя нужными.

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